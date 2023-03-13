Игорь Сюч представил доклад «Стратегическое взаимодействие Монголии и России в туризме. Трансграничные маршруты»

12–21 февраля прошёл форум Welcome to Mongolia 2023–2025, в котором активное участие принял Игорь Сюч — тренд-футуролог, эксперт по долгосрочному планированию. Цель форума — развитие туристических отношений между Россией и Монголией, привлечение туристов, успешное развитие проектов и программ двустороннего и трехстороннего сотрудничества с соседними странами, основанных на принципах равноправия и взаимной выгоды.

Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства. Роль Игоря Сюча как эксперта по долгосрочному планированию — в грамотном развитии этих отношений с учётом специфики направления, его востребованности и других факторов. На счету эксперта — множество успешных примеров сотрудничества в области долгосрочного планирования и развития экономики, включая туристическую сферу. Игорь Сюч является советником по прогнозированию, развитию и инновационным технологиям в национальном парке «Тункинский», успешно развивая территорию Тункинской долины от Байкала до Хубсугула.

В рамках форума на круглом столе в Русском доме Улан-Батора эксперт представил для туристического сообщества доклад «Туристический маршрут. Тункинская долина: путь здоровья от Байкала до Хубсугула». Это значимый международный трансграничный проект. Проект получил признание и стал победителем конкурсов. В ходе визита обсудили вопрос обогащения всеобъемлющего стратегического партнерства новым содержанием, вывод торгово-экономических и гуманитарных отношений на новый уровень.

С целью развития взаимоотношений в области туризма между двумя странами эксперт АСИ, тренд-футуролог Игорь Сюч выступил с докладом в Министерстве иностранных дел Монголии на тему «Стратегическое взаимодействие Монголии и России в туризме. Трансграничные маршруты». Уникальные знания, бесценный опыт, полученный в процессе работы над самыми разными проектами, включая решение сложных антикризисных задач, позволяют тренд-футурологу разрабатывать стратегии, основанные на высокой точности прогнозов. При этом учитываются общая картина мира, а также отдельные факторы, способные повлиять на развитие программы взаимодействия двух стран. Всё это в совокупности имеет колоссальное значение для развития туристических взаимоотношений между Россией и Монголией.

Игорь Сюч использует системный подход к решению поставленных задач, способен с максимальной точностью учитывать риски и охватывать все аспекты, прямо или косвенно влияющие на развитие вверенного ему проекта. За особый вклад в развитие туризма награждён Министерством туризма Республики Бурятия.

“Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать экономически выгодные и стратегически значимые проекты, в частности те, которые включены в программу создания экономического коридора Монголия – Россия – Китай: модернизацию центрального железнодорожного коридора, строительство восточного и западного коридоров, а также строительство автомагистрали и газопровода, соединяющих три страны”, – сказал Игорь Сюч.