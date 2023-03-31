Игроки отрасли призывают к «непрерывной» цифровизации банковского сектора Африки

Если банки рассчитывают на сохранение конкурентоспособности наряду с цифровыми банками и финтех-стартапами, им следует коренным образом изменить способ ведения бизнеса в пользу цифровизации. В том случае, если им удастся добиться цели, сотрудничество с технологическими партнерами будет иметь решающее значение для обеспечения надлежащей инфраструктуры. Таковым было главное послание ораторов круглого стола, организованного в рамках саммита Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, прошедшего накануне в Кейптауне, столице Южно-Африканской Республики.

По словам главы подразделения Huawei Global Digital Finance Джейсона Цао (Jason Cao), банки Африки имеют возможность воспользоваться преимуществами уровня проникновения мобильной связи на континенте и растущими финансовыми потребностями. «Мобильные устройства являются основой всего», — заявил он, отметив, что между мобильными платежами в Китае и Африке имеются сходства. Футуролог и писатель Бретт Кинг (Brett King) согласился с тем, что ориентация на мобильную связь будет иметь важное значение не только в Африке, но и по всему миру.

Свое мнение также выразил Эрик Муриуки Ньяги (Eric Muriuki Njagi) —директор группы по вопросам цифрового бизнеса в NCBA Group, одной из крупнейших африканских компаний, специализирующейся на оказании финансовых услуг. Благодаря богатому опыту г-н Ньяги имеет четкое видение того, как использование цифрового подхода может улучшить качество обслуживания пользователей.

Он заявил, что для банков выбор в пользу технологий означает «использование средств со скоростью и доверием». Г-н Ньяги отметил, что сегодня платежи производятся мгновенно или в считанные секунды, добавив, что то же касается и кредитов. «В настоящее время мы открываем и закрываем около 6 миллионов кредитов в день, и для завершения каждого из них в среднем требуется две секунды».

Однако, заметил директор NCBA, без доверия скорость практически не имеет значения. Это особенно важно в мире, где лишь 5 процентов фиатной валюты состоит из наличных средств, а остальная часть фактически алгоритмична.

«Почему мы доверяем алгоритму?», — спросил он.

Ответ кроется в концепции, которую Huawei называет «непрерывным банкингом».

Лео Чен (Leo Chen), президент Huawei в субрегионе Тропическая Африка, представил инициативу Non Stop Banking («Непрерывный банкинг») на саммите Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023 г. Данная инициатива предусматривает тесное сотрудничество между ИКТ и банковскими отраслями, а также содействие цифровому будущему с «непрерывным» обслуживанием, «непрерывным» развитием и «непрерывными» инновациями.

Важной задачей для начала работ в данной сфере является обеспечение стабильности. Как отметил Жентао Чен (Zhentao Chen), руководитель по цифровой трансформации компании Huawei в субрегионе Тропическая Африка, это не то, что африканские банки привыкли считать самим собой разумеющимся.Для решения данного вопроса невероятно важным шагом может стать перенос систем на облачные серверы. «Облачные хранилища могут помочь банкам в предоставлении финансовых услуг с нулевым простоем», — заявил г-н Цао.

Однако в целом, если традиционные банки хотят конкурировать с финтех-компаниями, простого внедрения технологий будет недостаточно. Вместо этого банки должны интегрировать их с помощью нового подхода, полностью ориентированного на цифровизацию.

Поддерживая это мнение, г-н Цао в заключение отметил, что компания Huawei намерена продолжить работу с африканскими пользователями, сосредоточиться на поставленных задачах и ускорить цифровую трансформацию».