Игровая платформа Web3 Intella X от NEOWIZ привлекла 12 млн $ США до запуска на Polygon

Общество
18 января 2023

Один из ведущих гигантов игр Республики Корея NEOWIZ объявил о том, что компания успешно привлекла 12 млн долларов частных средств для своей игровой платформы Web3 Intella X в преддверии её предстоящего запуска на Polygon.

В сборе приняли участие более 20 инвесторов из различных секторов, включая таких известных партнеров, как Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Жемчужная бездна, XL Games и WEMIX.

Как игровая платформа Web3 следующего поколения, Intella X призвана преодолеть разрыв между Web2 и Web3 с помощью уникальных платформ, сервисов и игр.

«Развивайся и зарабатывай» и «Содействуй — играй и зарабатывай»

Что отличает Intella X от конкурентов, так это то, что платформа постоянно вознаграждает участников своей экосистемы (т. е. разработчиков игр и пользователей) своим собственным токеном платформы, токеном Intella X, посредством уникального протокола вознаграждения «Доказательство вклада».

Кроме того, платформа перераспределяет доли доходов между спонсорами через свой уникальный протокол децентрализованного распределения доходов для дальнейшей реализации фундаментальных ценностей Web3.

В сочетании с уникальными сервисными протоколами и широким спектром игр в линейке 2023 года, платформа предлагает дополнительные функции, направленные на устранение высоких входных барьеров и улучшение пользовательского опыта в Web3.  От упрощенного создания кошелька до реализации мета-транзакций, Intella X поставила перед собой задачу предоставления высококачественных игр и удобной пользовательской среды, для ускорения массового внедрения.

Intella X появится на платформе Polygon в первом квартале 2023 года, вместе с запатентованным кошельком Web3, DEX (децентрализованной биржей), NFT marketplace, launchpad и играми.

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