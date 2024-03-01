Игры Будущего: Чемпион станет первым мастером спорта по программированию

Турнир в дисциплине ИНТЕРРОС спортивное программирование проходил в ИТ-парке им. Башира Рамеева. За победу в турнире состязались представители 27 стран. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 50 человек. Сумма призового фонда составила 250 тыс. долл.

В каждом туре участники должны были решить по 12 задач. Победу в турнире одержал представитель России Федор Ромашов. В итоговом зачете на его счету 22 бала. Ромашову не покорилось по одной самой сложной задаче в каждом из туров. По оценкам жюри это были самые сложные задачи. Участник, занявший второе место, проиграл Ромашову 2 балла.

Ромашов станет первым в России мастером спорта по программированию, говорит Одес Байсултанов, занимающий должность замминистра спорта России.

Так, Байсултанов утвердительно ответил на вопрос о том, получит ли Федор Ромашов звание «мастер спорта» по итогам престижного турнира. Именно Байсултанов отвечает за данное направление в Министерстве спорта Российской Федерации, поэтому говорит он вполне компетентно. При этом он подчеркнул невозможность нарушения регламента или закона, поэтому в текущий момент ведется доработка правил со стороны федерации. По мнению Байсултанова, о принятии соответствующих решений мы в скором времени узнаем.