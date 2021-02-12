IHME представил прогноз по смертности из-за COVID-19

Согласно последнему прогнозу Института измерения показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета, к 1 июня смертность от COVID-19 по всему миру превысит 3,5 млн человек.

В Соединенных Штатах предполагаемое число жертв к 1 июня достигнет 631 тыс. человек. Увеличение показателя использования масок в США до 95% могло бы спасти 44 тысячи жизней в период с настоящего времени до 1 июня.

«Существует серьезная обеспокоенность распространением новых вариантов COVID-19, что существенно усложняет, если вообще не исключает достижение коллективного иммунитета, необходимого для прекращения пандемии, — говорит директор IHME д-р Кристофер Мюррей (Christopher Murray). — Мы сможем поставить COVID-19 под контроль, если продолжим ориентироваться на стратегии, которые могут поддерживать низкие темпы распространения — избегая больших скоплений людей, нося маски и принимая другие меры, в то же время работая над вакцинацией как можно большего числа людей».

«Появляющиеся варианты COVID-19 дают нам больше информации об эффективности вакцин, а также о силе естественного иммунитета от предыдущих заражений, — сообщил также г-н Мюррей. — Мы внимательно следим за результатами клинических испытаний, поскольку новые результаты могут оказать существенное влияние на динамику развития пандемии, что будет отражено в нашей модели».

«Несмотря на то что предыдущие инфицирования могут оказаться неэффективными в плане блокирования передачи вновь возникающих вариантов, существуют явные признаки того, что вакцины все же могут предотвращать от половины до двух третей случаев тяжелого течения болезни и смертельного исхода в результате заражения такими модификациями», — добавил г-н Мюррей.

Ожидается, что в период до 1 июня 110 стран испытают высокие или экстремальные нагрузки на отделения интенсивной терапии в связи с пандемией COVID-19. Если вакцинированные люди вернутся к обычной мобильности, то в 17 штатах США и 13 странах Европы в апреле-мае будет наблюдаться прирост суточных показателей смертности.

Прогнозы IHME основаны на эпидемиологической модели, включающей в себя данные о заболеваниях, смертности и распространенности случаев наличия антител, скорости тестирования на COVID-19 в зависимости от местоположения, развертывании процесса вакцинации, мобильности, соблюдении требований о социальном дистанцировании и ношении масок, плотности населения и возрастной структуре, а также о сезонности заболевания пневмонией, что свидетельствует о тесной корреляции с динамикой пандемии COVID-19.