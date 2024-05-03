II региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» провела «Транснефть»

Регионы
3 мая 2024

Компания «Транснефть» выступила организатором II регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Ярославле. Победители соревнования получают премии и надбавки. Многие из тех, кто ранее участвовал в подобных мероприятиях, уже стали руководителями.

В конкурсе соревновались 119 специалистов – представители 14 основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли из семи регионов страны. Каждому из них было необходимо максимально быстро выполнить поставленные задачи под пристальным контролем наблюдателей. Подобные плановые работы в обычном режиме выполняются трубопроводчиками в течение 72 часов.

Участники продемонстрировали высшую степень профессионального мастерства: сварщики – ювелирную точность, машинисты экскаваторов – полное единение с техникой и т. д. Задание в честь Года семьи стало одним из самых зрелищных.

По словам Евгения Инжеватова, главного инженера ООО «Транснефть-Балтика», победители этого этапа конкурса представят Северо-Западный регион на конкурсе «Транснефти» в Самаре. Он также рассказал, что с 2024 года в состязании кроме сотрудников «Транснефть – Балтики» участвуют и работники смежного предприятия – порта Приморск.

Конкурс дает большой толчок в жизни, признался Александр Харичев, линейный трубопроводчик компании «Транснефть-Балтика». Специалист отметил, что готовился к соревнованию и во время повседневной работы, и накануне перед выступлением. Помогало то, что на конкурсе было представлено то же оборудование, с каким он работает обычно.

Дмитрий Савчук, электромонтер компании «Транснефть-Балтика», отметил, что на конкурсе получил большой профессиональный опыт благодаря общению с другими участниками, которые делились навыками и знаниями устранения различных неисправностей.

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