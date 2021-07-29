Илья Лещев: «Если наши дети хотят заниматься спортом, то такая возможность должна быть у каждого!»

«-Если наши дети хотят заниматься спортом, то такая возможность должна быть у каждого. В 21 веке не должно быть проблем со спортивными секциями.» — отметил Илья Лещев.

Круглый стол с участием футбольных экспертов, бизнесменов, журналистов и политических деятелей состоялся во вторник в Санкт-Петербурге. Актёр и комментатор Алексей Меньшов, ведущий футбольной передачи Антон Ванюшов, спортивный аналитик и публицист Тарас Барабаш, директор по развитию ФК Динамо (Санкт-Петербург) Роман Недобежков, президент ФК Динамо Константин Самсонов, футбольный агент Артем Прохоров, футбольный аналитик и агент Никита Семанюк, футбольный аналитик Вячеслав Ласточкин, политик Дмитрий Павлов, бизнесмен Илья Лещев и президент футбольного пиар-агентства Игорь Шумилин обсудили насущные футбольные вопросы, которые не первый год будоражат умы жителей Северной столицы и тех, кто не равнодушен к спорту.

Среди прочего обсуждались вопросы развития детско-юношеского футбола в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые в последние годы практически не поставляют готовых игроков в главную команду города — Зенит.

Участники круглого стола обсудили предстоящие реформы в российском футболе, каждый участник обозначил свою позицию и высказал соображения по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге и предстоящих матчей отборочного турнира чемпионата мира.

Игорь Шумилин выдвинул ряд предложений, суть которых сводится к привлечению большого количества детей в спортивные секции. Также на повестке дня стоял вопрос о том, как улучшить спортивную инфраструктуру для самых юных футболистов. Это не первая встреча Шумилина с экспертами и спортивными функционерами. Ранее Игорь уже организовал серию турниров для юных любителей футбола в Санкт-Петербурге, и останавливаться он не намерен, поскольку хочет увидеть, как можно больше активно занимающихся спортом детей в родном городе. Впереди много работы, но, засучив рукава, можно добиться видимых изменений к лучшему, поскольку, как показали недавние турниры в Колпино, спорт действительно интересен детям.