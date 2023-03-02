Импортозамещение позволило российской промышленности выстоять в условиях санкций

Импортозамещение в последние годы стало одним из самых важных вызовов для российских предприятий. На фоне тотальных санкций многие компании столкнулись с серьезными рисками остановить производство по мановению руки зарубежных производителей. Однако отечественная промышленность показала высокую устойчивость к подобным «сюрпризам» и смогла оперативно перестроиться. Отсюда и выстоявшая экономика, не оправдавшая мрачных прогнозов, которые давались на западе весной 2022 года, и сохранение вектора на развитие страны, и социальная стабильность в регионах.

Особенно важно импортозамещение в стратегических отраслях, к которым, безусловно, относится и нефтетранспортная, отмечает издание Новгород.ру. По территории Новгородской области проходят магистральные трубопроводы компании «Транснефть – Балтика». На предприятии рассказали, как его сотрудники обеспечивают надежную и безопасную работу в новых условиях, и о заблаговременно принятых мерах, благодаря которым ключевые технологии и оборудование заменены на отечественные.

«В ходе мероприятий по импортозамещению «Транснефть – Балтика» применяет трубы, металлоконструкции, резервуарное оборудование, запорную и регулирующую арматуру, электроприводы и другую продукцию отечественных производителей. Активно ведется работа по внедрению новых отечественных электродвигателей для магистральных насосных агрегатов производства завода, также входящего в структуру «Транснефти», закупается новое российское оборудование для эколого-аналитических лабораторий, других подразделений», – прокомментировали в пресс-службе предприятия. В целом по ПАО «Транснефть» удалось импортозаместить около 96% оборудования.

Еще одно направление работы, в котором «Транснефти» удалось добиться полного импортозамещения – внедрение противотурбулентных присадок (ПТП), необходимых для повышения эффективности транспортировки. Противотурбулентные присадки помогают сгладить пульсацию и коэффициент гидравлического сопротивления трения. Благодаря этому до трети увеличивается пропускная способность, снижаются операционные и капитальные затраты, уменьшается энергопотребление.

Если раньше предприятие использовало присадки и зарубежных производителей, то к настоящему времени, благодаря сотрудничеству ПАО «Транснефть», отмечающего в этом году свое 30-летие, и российских ученых выполнен переход на использование отечественных. Их производит еще одна «дочка» нефтепроводной компании – ООО «Транснефть – Синтез». Экономия всей «Транснефти» от собственного производства составляет сотни миллионов рублей. При этом российские присадки ни в чем не уступают импортным аналогам, более того, при низких температурах они работают стабильнее, чем иностранные, а цена их намного ниже.

Эти присадки, производство которых было запущено в сентябре 2019 года, полностью соответствуют требованиям нормативно-технической документации «Транснефти», позволяя обеспечить необходимую пропускную способность трубопроводов для транспортировки плановых объемов углеводородов. Только в 2023 году «Транснефть – Балтика» планирует использовать более 1000 тонн таких присадок.

«Применение исключительно отечественных противотурбулентных присадок является важным шагом в обеспечении независимости предприятия от зарубежных производителей», – подчеркивают в компании.

На примере одного из крупных предприятий, работающих на территории Новгородской области, мы видим, что импортозамещение, которое несколько лет назад многие считали лишь очередным модным трендом, позволило не просто выжить российской промышленности, но и призвано стать надежной опорой для дальнейшего экономического роста. Очевидно, что отечественные производители выпускают качественную продукцию, способную обеспечить высокую надежность и безопасность стратегических отраслей российской экономики.