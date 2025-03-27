Импортозамещение в химической промышленности: Россия будет производить полимерную серу

В России в рамках импортозамещения в химической промышленности создается производство полимерной (нерастворимой) серы марки ОТ-33. Установка по получению этого продукта будет размещена на одном из предприятий ПАО «Татнефть». Необходимое лицензионное оборудование спроектировано и изготовлено производственно-инжиниринговой компанией «Газсёрф». План мероприятий по импортозамещению, куда вошло и производство полимерной серы, утвержден приказом № 4743 от 15.11.2022 Минпромторга.

В РФ ранее производства полимерной серы не было. Этот продукт, востребованный в шинной промышленности в качестве вулканизирующего агента, который придает шинам дополнительную прочность, российским предприятиям приходилось экспортировать. «Татнефть» и «Газсёрф» намерены запустить установку до конца 2025 года. Сейчас ведется отгрузка оборудования, которое уже прошло в присутствии представителей заказчика (ПАО «Татнефть») входной контроль и заводские испытания.

В комментариях генерального директора ООО «Газсёрф» Александры Бочаровой говорится: «Введение в эксплуатацию установки получения полимерной (нерастворимой) серы значительно снизит зависимость по этому компоненту от иностранных рынков и повысит технологический суверенитет России».

Специализация компании «Газсёрф» — проекты по подготовке и переработке газа, криогенные процессы и воздухоразделение, осуществление концептуального инжиниринга, проектирование, производство, запуск и наладка поставляемого оборудования: установок осушки газа, очистки газа и фракционирования газа, мини-СПГ и т. п. Как сообщается на сайте компании gazsurf.com, «Газсёрф» запустила более 50 новых объектов и около 150 объектов после наладочных и сервисных работ.

Фото: от пресс-службы компании «Газсёрф»