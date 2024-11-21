Индекс психического здоровья TELUS: недовольные своим физическим здоровьем работники теряют более 77 рабочих дней производительности в год 

Компания TELUS Health опубликовала индекс психического здоровья TELUS, представив отчеты по изучению психического здоровья работающих людей в Европе, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Соединенном Королевстве, США и Канаде. Европейский отчет, в который вошли данные, полученные от респондентов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании, показал, что недовольные своим физическим здоровьем работники теряют более 77 рабочих дней производительности в год. Индекс также показал, что работники, низко оценивающие поддержку работодателем своего физического благополучия, имеют показатель психического здоровья на 14 пунктов ниже, чем работники, отмечающие отличную поддержку.

«Существует четкая связь между физической активностью, поддержкой со стороны работодателя и благополучием сотрудников. Исследование TELUS Health показало, что психическое здоровье и производительность труда сотрудников, чье физическое здоровье и благополучие поддерживаются работодателем, лучше — к чему и стремится каждый владелец бизнеса, — сказала Пола Аллен (Paula Allen), глобальный лидер, подразделение исследований и анализа клиентов, TELUS Health. — Это подчеркивает необходимость для организаций уделять благополучию особое внимание, так как это стратегический фактор успеха для бизнеса. Внедряя надежные системы поддержки, такие как программы помощи сотрудникам (EAP) и программы физического здоровья и благополучия, в культуру на рабочем месте, компании могут создавать более устойчивую, заинтересованную и продуктивную рабочую силу».

Индекс психического здоровья TELUS также показал: работники, ощущающие слабую поддержку своего физического благополучия работодателем, ежегодно теряют почти на 18 рабочих дней производительности больше; одиннадцать процентов опрошенных работников вообще не занимаются физической активностью; для 15 процентов работников мотивом для выполнения физических упражнений служит снижение стресса; менее одного из десяти (семи процентов) работников участвуют в физической активности для повышения своего социального благополучия; риск для психического здоровья тридцати восьми процентов работников по-прежнему остается высоким; шестнадцать процентов работников отмечают тревожность, 14 процентов — головные боли или мигрени, 12 процентов — депрессию и 11 процентов — нарушения сна. Сотрудники, не имеющие денежных средств на непредвиденные расходы, почти вдвое чаще стремятся снизить стресс, более чем в три раза чаще заявляют о депрессии и почти в три раза чаще говорят о диагностированной тревожности.

В сентябре 2024 года показатели психического здоровья работников в разных регионах были следующими: Сингапур: 61,6; Австралия: 61,1; Новая Зеландия: 59,7; Соединенное Королевство: 64,6; Европа: 61,6; США: 70,6; Канада: 64,4.

Индекс психического здоровья TELUS основан на системе оценки ответов, переводящей отдельные ответы в балльные значения. Чем выше балльные значения, тем лучше психическое здоровье и ниже риск для психического здоровья. Оценки от 0 до 49 соответствуют недомоганию различной степени тяжести, оценки от 50 до 79 соответствуют напряженному состоянию, а оценки от 80 до 100 — оптимальным уровням психического здоровья.