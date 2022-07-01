Infinix представляет технологию 180W Thunder Charge на новом флагманском телефоне

Компания Infinix представила технологию быстрой зарядки 180W Thunder Charge, которая будет впервые представлена на отдельных флагманских телефонах Infinix, которые выйдут во второй половине этого года. Новая революционная технология позволит сократить время зарядки аккумулятора емкостью 4500 мА·ч на 1–50% до всего четырех минут[1], что обеспечит более быструю и безопасную зарядку смарт-устройств с расширенным функционалом.

«После прошлогоднего выпуска телефона Concept Phone с системой быстрой зарядки 160W, 180W Thunder Charge компании Infinix представляет собой еще один прорыв в отрасли, обеспечивающий сверхбыструю зарядку. Целью Infinix является дальнейшее повышение повседневной эффективности за счет последовательного внедрения инновационных технологий быстрой зарядки, с тем чтобы пользователи по всему миру могли стать первыми, кто сможет ощутить эффективность и удобство цифровой жизни», — заявил старший директор по продукции Infinix Манфред Хун (Manfred Hong).

Сверхбыстрая зарядка никогда не была столь широко распространена, как в настоящее время, и благодаря разработке более безопасных методов зарядки с более высоким напряжением эта технология становится все более популярной на устройствах среднего ценового диапазона.

В смартфонах с функцией быстрой зарядки обычно используются аккумуляторы со скоростью зарядки от 1 до 3C, а в устройствах 180W Thunder Charge используются аккумуляторы со скоростью 8C, что эффективно снижает вероятность перегрева батарей благодаря технологии быстрой зарядки. Компания Infinix разработала совместно с ведущими мировыми производителями аккумуляторов новый аккумуляторный элемент со скоростью зарядки 8C, что в настоящее время является максимальной скоростью зарядки литиевых аккумуляторов в отрасли. Элемент 8C имеет более низкое внутреннее сопротивление по сравнению с обычной конструкцией, использующей одиночный электрод, в то время как элемент 8C имеет несколько электродов, что снижает более чем на 50%[2] внутреннее сопротивление и обеспечивает меньшее тепловыделение. Кроме того, система 180W Thunder Charge использует два аккумулятора со скоростью зарядки 8C, поэтому расход энергии на подзарядку каждого аккумулятора составляет всего 90 Вт, что сокращает тепловыделение и увеличивает срок службы.

Кроме того, 180W Thunder Charge применяет технологию автоматического двунаправленного питания, обеспечивающую продление срока службы аккумулятора телефона на 2%[3] по сравнению с телефонами, традиционно предназначенными для работы с двойным аккумулятором. Технология автоматического двунаправленного питания сокращает площадь цепи питания на 60%, повышает точность компоновки цепи и экономит место. Технология зарядки работает с использованием динамического распределения. Три параллельных схемы с накачкой заряда поддерживают самый высокий уровень преобразования, при этом устройство Infinix обеспечивает 99%[4] эффективности преобразования энергии при зарядке, что позволяет избежать перегрузок и перегрева. На сегодняшний день это вершина зарядных технологий Infinix.

Безопасность является главным приоритетом системы 180W Thunder Charge, поэтому она имеет 111 программных и аппаратных механизмов защиты смартфонов, зарядных устройств и зарядных кабелей. Защита активируется во время аномальных ситуаций (например, при высоких температурах, повышенном напряжении, электромагнитных помехах и пр.) для обеспечения безопасности системы смартфона.

Кроме того, 180W Thunder Charge оснащена 20 датчиками температуры, распределенными по входам USB, зарядным чипам, на аккумуляторе и в других местах внутри устройства. Контроль заряда осуществляется в режиме реального времени с помощью интеллектуального алгоритма контроля температуры, который отслеживает все параметры. Во время зарядки устройства температура смартфона находится на уровне ниже 43 ℃[5], что обеспечивает безопасную и быструю зарядку без избыточного нагрева или износа аккумулятора.

Кабель системы 180W Thunder Charge имеет встроенный крипточип Infinix, обеспечивающий передачу энергии мощностью 180 Вт для сверхбыстрой зарядки. 180W Thunder Charge может определять пропускную способность кабеля и соответствующим образом регулировать процесс зарядки. Если к устройству подключен другой кабель без специального крипточипа Infinix, он идентифицирует этот кабель и ограничивает мощность до 60 Вт/100 Вт для обеспечения безопасной зарядки.

Предлагаемая компанией Infinix технология 180W Thunder Charge является одним из самых передовых решений от Infinix и представляет собой шаг вперед на пути к технологическим прорывам для смартфонов среднего ценового сегмента. Благодаря беспрецедентной скорости зарядки, пониженным температурам и более безопасным протоколам система 180W Thunder Charge обеспечивает быструю и «умную» зарядку для устройств Infinix.

В этой технологии используется новый полупроводниковый материал GaN, что обеспечивает устойчивость системы 180W Thunder Charge к воздействию различных сред с высокими температурами выше 40 °C. Кроме того, адаптер зарядного устройства совместим с несколькими протоколами быстрой зарядки, поддерживает максимальную скорость зарядки до 100 Вт для большинства электронных устройств, представленных на рынке, которые включают в себя мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, и обеспечивает максимальную гибкость благодаря единому кабелю, подходящему для любого решения. Кроме того, пользователи могут использовать кабели других производителей для зарядки устройств Infinix мощностью до 100 Вт.

Система 180W Thunder Charge имеет два разных режима зарядки, «супер быстрый» и стандартный. «Супер быстрый» режим можно активировать нажатием на кнопку, что обеспечивает пользователям сверхбыструю зарядку с мощностью 180 Вт.

Технология быстрой зарядки мирового класса мощностью 180 Вт, доступная для смартфонов массового производства Infinix, демонстрирует высокую техническую компетентность и инновационный дух компании Infinix. Представление этой технологии широкой общественности по доступной цене является одной из основных ценностей Infinix и отражает стремление Infinix демократизировать высокие технологии и сделать их доступными для всех желающих. Следите за нашими новыми продуктами с системой 180W Thunder Charge, которые выйдут во второй половине текущего года.