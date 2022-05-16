Infinix выпускает новейшую серию смартфонов NOTE 12 со сверхбыстрой зарядкой

Сегодня компания Infinix выпустила новейшие смартфоны серии NOTE 12, включая высокопроизводительные версии со сверхбыстрым зарядным устройством Hyper Charge мощностью 120 Вт, ультратонким дисплеем FHD+ Super Light AMOLED с диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, кинематографической тройной камерой и пр. Серия включает в себя две модели, NOTE 12 VIP и NOTE 12 G96, которые обладают хорошо продуманными и инновационными функциональными характеристиками, такими как сверхтонкое стекловолокно авиационного класса, до 5 ГБ дополнительной оперативной памяти и 103 механизма зарядки и защиты аккумуляторных батарей, что обеспечивает надежную зарядку устройств в любое время.

«Infinix задает новый стандарт высокопроизводительных смартфонов со стильным дизайном, выпуская на рынок свою новую серию NOTE 12, которая стала воплощением безупречной формы и функциональности, — отметила Венто Ли, менеджер по продукции серии NOTE в Infinix Mobility. Смартфоны этой серии обладают функцией быстрой зарядки и мощными наборами микросхем и отличаются культовым дизайном, что идеально подходит для молодых профессионалов, которым требуется легкое, гибкое и высокопроизводительное устройство».

NOTE 12 VIP — один из самых тонких смартфонов, комплектуемый сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 120 Вт, что делает этот легкий смартфон более портативным, чем когда-либо, с сохранением заряда в течение всего дня.

Infinix оснастила смартфон NOTE 12 VIP аккумулятором Hyper Charge емкостью 4500 мА·ч и сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 120Вт, что обеспечивает пользователям максимальную емкость аккумулятора и сверхзвуковую скорость зарядки, благодаря которой устройство заряжается от 0% до 100% всего за 17 минут. Для обеспечения возможности быстрой зарядки Infinix использовала в устройстве технологию Dual-Charge Pump и аккумуляторную батарею с двумя элементами. Это позволяет NOTE 12 VIP регулировать напряжение и силу тока до оптимальных значений, а также удваивает доступный зарядный ток.

Смартфон имеет 103 функции зарядки и защиты аккумулятора, которые охватывают весь цикл зарядного устройства, электрической цепи и аккумулятора, что обеспечивает безопасность сверхбыстрой зарядки. Помимо всесторонней проекции, в NOTE 12 VIP также предусмотрено 18 тепловых датчиков для контроля температуры устройства в режиме реального времени, что обеспечивает постоянную безопасность зарядки смартфона. В смартфоне NOTE 12 VIP также используется платиновый сверхпроводящий материал, повышающий коррозионную стойкость зарядного кабеля, что обеспечивает повышенную долговечность материалов, дополнительно улучшая систему зарядки устройства.

Благодаря сочетанию всех этих полезных функций аккумулятор NOTE 12 VIP выдерживает до 800 циклов зарядки-разрядки с сохранением до 85%2 емкости. Кроме того, система сверхбыстрой зарядки Hyper Charge мощностью 120 Вт имеет сертификат TüV Rheinland Safe Fast-Charge System, подтверждающий ее надежность и долговечность при ежедневной зарядке.

Модель NOTE 12 G96 оснащается аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с системой быстрой зарядки Super Charge мощностью 33 Вт.

NOTE 12 VIP отличается стильным и утонченным дизайном в сочетании с высокопроизводительными функциями, что в совокупности делает его идеальным смартфоном. В этом устройстве используется сверхтонкое стекловолокно авиационного класса с текстурой стекла и прочностью углеродного волокна. Благодаря использованию подобного материала корпус NOTE 12 VIP обладает утонченными пропорциями, при этом толщина устройства составляет всего 7,89 мм, а вес — 199 граммов.

Это устройство с инновационным дизайном оснащено дисплеем Super Light AMOLED с диагональю 6,7 дюйма3, который обеспечивает пользователям максимально четкое изображение с такими характеристиками, как 100%-ная цветовая гамма DCI-P3, 10-битная глубина цвета с более чем 1 миллиардом цветов и превосходные коэффициенты контрастности. AMOLED-дисплей оснащен гибким экраном с исключительно функциональной узкой нижней рамкой шириной 3,1 мм и соотношением экрана и корпуса 93,1% при повышенной устойчивости к ударным нагрузкам. Кроме того, дисплей обеспечивает пользователям бесшовное визуальное восприятие с тактовой частотой 120 Гц и частотой обновления 360 Гц, обеспечивающей мгновенную синхронизацию при каждом касании. Кроме того, смартфон NOTE 12 VIP оснащен сертифицированной TÜV Rheinland технологией Low Blue Light, которая уменьшает утомляемость глаз при многочасовом пользовании устройством.

Модель NOTE 12 G96 оснащена AMOLED-дисплеем FHD+ True Color с диагональю 6,7 дюйма, благодаря которому пользователи могут наслаждаться иммерсивными визуальными эффектами. Дисплей обеспечивает максимально четкую яркость даже при дневном свете и предлагает широкий выбор вариантов для различных потребителей.

Кинематографическая тройная камера NOTE 12 VIP с разрешением 108 Мп, оснащенная сверхширокоугольным объективом на 13 Мп и объективом глубины с лазерной системой автофокусировки, позволит пользователям делать фантастические фотографии. Камера оснащена большим 1/1,67-дюймовым датчиком со сверхвысоким разрешением 12000×9000. Она поддерживает бинаризацию пикселей с соотношением 9:1, что позволяет получать крупные пиксели с разрешением 1,92 мкм, поглощающие больше света для максимальной детализации. Наличие автоматической фокусировки лазерного обнаружения также эффективно улучшает фокусировку телефона в условиях низкой освещенности.

NOTE 12 G96 оснащается 50-мегапиксельной камерой Ultra Night с объективом глубины, в котором применены технологии искусственного интеллекта. Все устройства серии NOTE 12 оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой, которая идеально подходит для селфи.

Игровой процессор MediaTek Helio G96 Ultra обеспечивает смартфоны NOTE 12 G96 и NOTE 12 VIP более высокой скоростью и мощностью. Этот восьмиядерный процессор включает в себя два мощных ядра процессора Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графический процессор Arm Mali G57, которые работают в тандеме, используя данные нового уровня для обеспечения принципиально новой производительности. Устройства также оснащены высокопроизводительной оперативной памятью LPDDR4X с частотой 2133 МГц и флеш-памятью UFS 2.2, что обеспечивает сверхвысокую скорость передачи данных.

Infinix увеличивает 8-гигабайтную память NOTE 12 VIP и NOTE 12 G96 до 13 Гб за счет интеграции RAM и ROM, что обеспечивает пользователям дополнительную память емкостью до 5 Гб. Это повышает скорость обработки данных смартфона и ускоряет его работу, когда пользователи используют устройство в различных целях с различными функциями и задачами, обеспечивая при необходимости дополнительную мощность.

Смартфон NOTE 12 VIP будет доступен в цвете Cayenne Grey (серый) и Force Black (черный) с памятью 256 Гб. Смартфон NOTE 12 G96 будет доступен в цвете Sapphire Blue (сапфир), Force Black (черный) и Snowfake (белый) с памятью 128 Гб и 256 Гб.

Стоимость NOTE 12 VIP будет составлять около 299 долл США, а цены на NOTE 12 G96 будут начинаться от 199 долл США. Серия будет включать в себя вариации в зависимости от потребностей клиентов и рынка. Цены и доступность моделей могут различаться в зависимости от региона.