Infortrend анонсирует серию хранилищ EonStor GS с горизонтальной масштабируемостью

Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий разработчик и производитель средств для хранения данных, представляет серию хранилищ EonStor GS с горизонтальной масштабируемостью для высокопроизводительных корпоративных систем. Новая серия обеспечивает гибкие возможности для горизонтального масштабирования при использовании хранилищ линейки GS для хранения петабайтов данных с одновременным повышением производительности при произвольных и последовательных операциях чтения/записи.

Когда речь заходит о высокопроизводительных вычислениях, первое, что приходит в голову, — это суперкомпьютеры, обрабатывающие огромные массивы данных для аналитических центров или поисковых систем. Но не все высокопроизводительные компьютеры принадлежат к категории суперкомпьютеров. Кроме того, научно-исследовательские институты и компании начинают осознавать преимущества высокопроизводительных вычислений для научных и промышленных целей (например, в области генной аналитики, метеорологических исследований, анализа геологической структуры и т. д.).

Хранилища EonStor GS с горизонтальной масштабируемостью открывают новые возможности для высокопроизводительных вычислений. Принцип разработки предусматривает масштабируемость до четырех хранилищ. Сначала можно развернуть только одну систему GS в форм-факторе U.2 на базе твердотельных накопителей U.2 NVMe с высокой скоростью ввода-вывода данных в секунду. По мере накопления данных и для выполнения более сложных задач в кластер будут добавляться новые системы GS в целях повышения пропускной способности и увеличения емкости памяти. Для работы с обработанными данными, уже готовыми к архивированию, могут быть добавлены дополнительные блоки GS на базе жестких дисков емкостью на уровне петабайтов.

Помимо способности обрабатывать большое количество операций ввода-вывода в секунду и возможности наращивания емкости, еще одним преимуществом горизонтального масштабирования является сохранение файловой системы с единым пространством имен. В каталоге сохранится структура данных и папок, нет необходимости менять настройки, чтобы продолжить анализ. «При разработке семейства унифицированных хранилищ EonStor GS с горизонтальной масштабируемостью было предусмотрено добавление устройств для расширения возможностей по обработке данных при высокопроизводительных вычислениях. Таким образом обеспечивается не только быстрота обработки данных, но и их хранение на уровне петабайтов. За счет подобных преимуществ многие организации смогут выполнять свою работу намного эффективнее», — заявил старший директор по товарному планированию компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).