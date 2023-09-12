Ингушетия стала лучшей среди северокавказских субъектов в рейтинге «Высокая прозрачность»

В Национальном рейтинге прозрачности закупок принимает участие Комитет государственного заказа Ингушетии. Руководитель комитета Заурбек Хаутиев на встрече с Главой республики Махмудом-Али Калиматовым доложил о том, что анализ работы комитета в 2022 году продемонстрировал: Ингушетия стала единственным регионом СКФО, отмеченным сертификатом «Высокая прозрачность» и занявшем высокую позицию в рейтинге «Высокая прозрачность».

В своём заключительном слове Главой Ингушетии были подведены итоги рабочей встречи. Махмуд-Али Калиматов, в частности, сообщил, что благодаря своевременно принятым мерам работа по реализации централизованных закупок, мероприятий, нацпроектов, госпрограмм была выстроена должным образом, вследствие чего было сэкономлено на торгах более 127 млн руб.

Подтверждением правильности выбранного республикой пути является присуждение самого высокого балла среди регионов Северного Кавказа в рейтинге «Высокая прозрачность» за эффективную закупочную деятельность. Однако успокаиваться не следует, необходимо закреплять достигнутое и наращивать темпы движения вперёд.