Инициатива по Консолидированному стандарту добычи полезных ископаемых запускает первые публичные консультации

«Знак меди» (Copper Mark), Горнодобывающая ассоциация Канады, ICMM и Всемирный совет по золоту – партнеры Консолидированной инициативы по стандартизации добычи полезных ископаемых (CMSI) – опубликовали проект консолидированного стандарта, модели управления, процесса обеспечения гарантий и связанной с ним политики отчетности и претензий, а также призывают заинтересованные стороны высказать свое мнение в ходе 60-дневных публичных консультаций.

Концепция Инициативы заключается в создании устойчивого общества, основанного на ответственном производстве, снабжении и переработке металлов и полезных ископаемых. Ее задача в том, чтобы упростить текущий ландшафт стандартов горнодобывающей промышленности и способствовать постоянному совершенствованию экологических, социальных и управленческих практик во всех производственно-сбытовых цепочках металлов и минералов — от добычи до плавки, переработки и далее.

Цель состоит в том, чтобы настоящий стандарт был принят широким кругом горнодобывающих компаний – больших и малых, работающих по всем видам продукции и в любом регионе – для существенного повышения производительности. Важной особенностью Стандарта является то, что он применим к любому объекту в любой точке мира, который привержен ответственной практике.

Ожидается, что после окончательной доработки стандарт будет использоваться существующими членами ICMM, Всемирного совета по золоту и Горнодобывающей ассоциации Канады, а также участниками «Знака меди» (Copper Mark). Такое широкое внедрение обеспечит Стандарту самый широкий охват среди всех добровольных стандартов горнодобывающей промышленности на сегодняшний день, при этом ожидается, что его внедрение будет охватывать почти 100 горнодобывающих компаний на примерно 600 предприятиях примерно в 60 странах.

Проект стандарта включает в себя 24 области деятельности, охватывающих широкий круг тем, связанных с ответственной практикой добычи полезных ископаемых. Стандарт основан на характеристиках индивидуальных стандартов Партнеров, и каждая Область производительности имеет три уровня: Основополагающая практика (исходная позиция соответствия минимальным отраслевым стандартам, на которую предприятие может опираться и со временем повышать производительность); Надлежащая практика (уровень практики в соответствии с отраслевыми стандартами и международными нормами, рамками и руководящими принципами, к достижению которого должны стремиться все ответственные горнодобывающие компании); Ведущая практика (уровень практики, который выходит за рамки хорошей практики и демонстрирует лидерство или передовую практику, которой достигло бы меньшинство внедряющих компаний).

Заинтересованным сторонам также предлагается высказать свое мнение о предлагаемой модели управления, которая предусматривает создание независимого органа, который будет осуществлять надзор за дальнейшим развитием, продвижением и поддержанием Стандарта. Он будет внедрять соответствующий процесс заверения, механизм рассмотрения жалоб и политику отчетности и претензий, а также обеспечит платформу для публичного раскрытия информации, такой как результаты страхования. Эта организация будет управляться независимым Советом директоров с разнообразным представительством и равным участием компаний и частных лиц из групп заинтересованных сторон и правообладателей в горнодобывающей отрасли и более широкой цепочке создания стоимости. Эта модель будет делать акцент на принятии решений на основе консенсуса. Предполагается, что «Знак меди» (Copper Mark), включая Совет директоров, перейдет и превратится в эту независимую организацию.

Процессом руководят две консультативные группы, одна из которых состоит из представителей отрасли, а другая объединяет широкий спектр мнений заинтересованных сторон, включая НПО, инвесторов, группы коренных народов, клиентов и многосторонние организации. Эти группы работали вместе и поделились своим опытом при формировании проекта Стандарта и многосторонней системы надзора.

Разработка консолидированного Стандарта осуществлялась в соответствии с Кодексами надлежащей практики ISEAL, включающими в себя прозрачный процесс, включающий в себя два раунда широких консультаций с общественностью. Первый раунд консультаций, начатый сегодня, будет проходить в режиме онлайн в течение двух месяцев и завершится 16 декабря 2024 года. Более короткий второй раунд консультаций ожидается в 2025 году. Консультации направлены на поощрение обратной связи со всех уголков земного шара с помощью консультационных документов, доступных на арабском, английском, французском, японском, португальском, русском, упрощенном китайском и испанском языках.