Инициативы об адресной поддержке семей с детьми поддержал Михаил Романов

Инициативы парламентариев об адресной поддержке семей с детьми поддержал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Он отметил: государство принимает на себя все новые и новые конституционные социальные обязательства, продолжая расширять социальные программы по оказанию адресных мер поддержки различным категориям граждан.

Михаил Романов рассказал о трех касающихся пособий поправках, принятых в Госдуме РФ во втором чтении. Первая предусматривает оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до 7 лет в размере 100% независимо от стажа родителей. Вторая вводит с 1 июля этого года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума по региону (50% детского регионального прожиточного минимума). Третья предполагает выплату пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности в размере 50% прожиточного минимума.

Депутат считает, что для семей с невысоким доходом эти инициативы имеют огромное значение.