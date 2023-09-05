Инклюзивный поход «Дома слепоглухих» в Пучково

Уже традиционно в конце августа «Дом слепоглухих» проводит двухдневный поход для туристов с нарушением зрения и слуха. В этом году 28 августа группа из 17 человек отправилась в парк «Кудыкина гора», где провела два дня.



Проживали путешественники в палатках, которые принесли с собой, готовили на костре, практикуя навыки походной кухни.



На территории парка «Кудыкина гора» размещено множество арт-объектов, посвященных русским народным сказкам. Часть объектов доступна для тактильного осмотра.



В походе участники с инвалидностью осваивают бытовые, социально-коммуникационные навыки, а также навыки ориентирования в пространстве, они учатся быстро реагировать на изменяющиеся условия быта и работать в команде с другими людьми.



Вот, что рассказала участница похода тотально слепоглухая Алена Капустьян:

«Каждый поход «Дома слепоглухих» объединяет людей с инвалидностью по зрению и слуху и волонтеров. Спасибо огромное организаторам, чудесным волонтёрам и всем-всем за ВСЁ! было весело, позитивно и дружно!»

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» ставит своей целью социализацию, всестороннюю реабилитацию людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также адресную помощь нуждающимся слепоглухим, незрячим и глухим людям.



Для этого БФ «Дом слепоглухих» реализует ряд программ: сопровождаемое проживание в центре «Дом слепоглухих» ; трудоустройство в инклюзивные творческие мастерские при центре «Дом слепоглухих» в Пучково; обучение, бытовая реабилитация и социализация в центре «Дом слепоглухих» в Пучково для дальнейшей самостоятельной и активной жизни в обществе; реабилитация инвалида по слуху и зрению по месту его проживания; программы инклюзивного туризма и досуга по всей России; создание информационного и обучающего контента для инвалидов по слуху и зрению распространение его через специальные онлайн каналы; адресная помощь согласно потребностям человека с инвалидностью по слуху и зрению; инклюзивный театральный проект «Видящие сердцем».



Базой проекта «Дом слепоглухих» являются два центра в Новой Москве, куда на обучение и реабилитацию приезжают люди с инвалидностью по слуху и зрению со всей России. Здесь они овладевают необходимыми жизненными и профессиональными навыками для дальнейшей самостоятельной жизни, получают психологическую поддержку и помощь в медицинском сопровождении. Срок пребывания подопечного в центре устанавливается индивидуально для каждого и заканчивается, когда достигнуты цели по карте индивидуального развития человека.



«Дом слепоглухих» существует на пожертвования людей и организаций. Часть расходов по проектам покрывают гранты Фонда президентских грантов и Гранты Мэра Москвы.