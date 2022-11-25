Innodisk демонстрирует высокие способности ИИ с запуском платформы машинного зрения ППВМ

Компания Innodisk, один из ведущих мировых поставщиков флеш-накопителей промышленного класса, памяти DRAM и встроенных периферийных устройств, сделала новый шаг на рынок искусственного интеллекта, объявив о выпуске EXMU-X261, платформы машинного зрения ППВМ. Базирующаяся на технологии AMD Xilinx Kria K26 SOM, разработанной для применения в системах «умных городов» и «умных заводов», платформа машинного зрения ППВМ Innodisk станет лидером для промышленных системных интеграторов, разрабатывающих приложения машинного зрения.

Автоматизированный осмотр на наличие дефектов, одна из ключевых сфер применения машинного зрения, является важнейшей технологией современного производства. Автоматизированный визуальный осмотр гарантирует, что изделие работает надлежащим образом и отвечает техническим требованиям. В этих случаях крайне важно использовать быструю и высокоточную систему осмотра. Без ИИ операторы должны лично осматривать все изделия, затрачивая в среднем три секунды на каждое. Теперь с помощью систем ИИ, таких как платформа машинного зрения ППВМ Innodisk, осмотр продукции на заводах может быть автоматизирован, а конечный результат может стать не только быстрее и дешевле, но и полностью без человеческих ошибок.

Платформа машинного зрения ППВМ Innodisk оснащена 1GbE LAN, 4 портами USB 3.1 Gen1, 2 слотами M.2, а также рядом других возможностей расширения и подключения. Благодаря диапазону рабочей температуры от 0 до 70 °C и дополнительной возможности расширения диапазона промышленной температуры от -40 до +85 °C, платформа EXMU-X261 подходит для самых суровых промышленных условий. Кроме того, EXMU-X261 поддерживает модуль удаленного управления по резервному каналу Innodisk InnoAgent, что позволяет удаленно управлять платформой из любого места, даже во время сбоя системы или отказа внутриполосной сети. Это важно для любой автоматизированной системы, поскольку позволяет сделать ее полностью автоматической, что еще больше снижает затраты на рабочую силу и техническое обслуживание.

Клиенты могут воспользоваться возможностями AMD Xilinx Kria K26 SOM для быстрого вывода приложений на рынок благодаря полной поддержке EXMU-X261 для пакета средств ИИ SDK Innodisk. В пакет входят модель Zoo ППВМ, а также собственные программные решения Innodisk, такие как iCAP (Innodisk Cloud Administration Platform) и iVIT (Innodisk Vision Intelligence Toolkit). Например, iVIT предоставляет среду глубокого обучения для эффективной разработки и развертывания решений «без кода».