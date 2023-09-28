Innodisk представил серию DRAM PRO для успешной работы в аэрокосмической и транспортной среде

Innodisk, ведущий мировой поставщик AIoT-решений, отвечает на растущий спрос на высокопроизводительные вычисления для различных промышленных применений и возрастающие потребности в управлении нагреванием. Такие проблемы, как экстремальные температуры, частые вибрации и жидкостная коррозия являются критичными в промышленных сценариях. Innodisk представил серию DRAM PRO, чтобы сделать более эффективным применение для аэрокосмической и транспортной отрасли в сложной среде.

Устойчивость к экстремальным температурам

Рост числа AIoT-решений, граничных вычислений и наружных пограничных серверов является проблемой для высокопроизводительных вычислительных систем. Модуль Innodisk Ultra Temperature DRAM является надежным решением для суровых сред.

Благодаря широкому диапазону рабочих температур, от -40 до 125℃ для DDR4 и от -40 до 105℃ для DDR5, модуль Ultra Temperature обеспечивает долгосрочную стабильность, что делает его идеальным выбором для аэрокосмической и критически важных отраслей, где важна стабильная производительность. Кроме того, в системах, которым нужно только эффективное рассеивание тепла, таким как безвентиляторные встроенные системы, теплоотвод Innodisk DDR5 Long DIMM может эффективно охлаждать модуль и рассеивать тепло, полученное во время работы.

Особая защита от вибрации

В сложных средах проблемой являются не только экстремальные температуры, но и вибрация, которая сильно влияет на стабильность системы. Промышленная вибрация часто приводит к ослаблению контакта поверхностей памяти, что приводит к нестабильности и прерываниям сигнала. Innodisk предлагает решения Rugged DIMM и XR-DIMM, специально разработанные для чрезвычайных вибраций и толчков. Эти модули имеют специальные разъемы и два монтажных отверстия, что обеспечивает надежное и стабильное крепление к материнской плате. Кроме того, риск выпадания DRAM-модулей из разъема DIMM тоже является распространенной проблемой при вибрации. Усиленные крепления Innodisk также являются простым и эффективным решением. Эти крепления легко устанавливать, и они защищают от вибрации. Они экономны и прошли строгую проверку на вибрацию у сторонних компаний, что гарантирует надежность и снижает расходы на обслуживание.

Серия Innodisk PRO: Комплексные решения для индивидуальных потребностей

Серия DRAM PRO является частью комплексной линейки продуктов, которая предлагает специальные решения для различных применений и обеспечивает надежность и высокую производительность. Более того, Innodisk оснащает модули DRAM DDR4 и DDR5 стандартными дополнительными средствами и технологией защиты от сульфирования, чтобы в работе не было сбоев. От серии PRO до ряда дополнительных устройств, компания строго придерживается отраслевых стандартов и качества, предоставляя надежные решения для сложных условий.