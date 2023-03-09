Innodisk представляет AIoT Solutions на выставке Embedded World 2023

На пути к послепандемическому восстановлению Innodisk активно расширяет свои зарубежные рынки. Для демонстрации своей приверженности стратегическому развитию AIoT компания Innodisk объявила о своем участии в выставке Embedded World 2023. В ходе выставки компания Innodisk представит различные решения AIoT и промышленных встроенных модулей. Благодаря инновациям и научно-исследовательским возможностям для разработки интеллектуальных технологий Innodisk нацелен на содействие преобразованию отрасли в умные города, интеллектуальное производство и другие интеллектуальные приложения.

Умный город: интеллектуальные зарядные станции AIoT Traffic

Технология Leveraging AI для оптимизации трафика была предпочтительным способом в рамках развития умных городов. Innodisk объединяет в себе граничную вычислительную платформу с элементами искусственного интеллекта и вспомогательный модуль Aetina ИИ ускорительдля формирования AIoT Traffic Enforcement Solution. Данное решение определяет поведение водителей на парковке с помощью ИИ-машинного видения во избежание нарушений дорожного движения и повышения эффективности управления городским хозяйством.

Кроме того, для удовлетворения растущих потребностей электромобилей компания Innodisk представляет интеллектуальную зарядную станцию AIoT, объединяющую периферийную вычислительную платформу искусственного интеллекта и модуль дистанционного управления InnoAgent Out-Of-Band (OUB) для обеспечения непрерывного сбора данных, системного мониторинга и дистанционной отладки зарядного оборудования по всему миру. Данное решение может перезагрузить питание во время отказов системы или в автономном режиме в целях оптимизации управления граничными устройствами и сокращения простоев.

Интеллектуальное производство: AIoT Industrial Safety Solution

Интеллектуальные приложения помогают многим компаниям в создании интеллектуальных предприятий. Однако крупные роботы-манипуляторы, наносящие ущерб операторам, по-прежнему являются проблемой безопасности. Таким образом, Innodisk представляет модель AIoT Industrial Safety Solution, которая может задавать безопасную рабочую зону и выявлять, носят ли операторы шлемы и отражатели в соответствии с требованиями. В этом решении используется граничная вычислительная платформа искусственного интеллекта, использующая в качестве ядра решения AMD-Xilinx FPGA, и интегрируется камерный модуль USB, поддерживающий низкий уровень освещенности. Это не только повышает безопасность на рабочем месте, но и производительность.

Кроме того, с учетом приверженности компании Innodisk программной и аппаратной интеграции и подключения для разработки приложений AIoT на выставке Embedded World 2023 компания Innodisk также представит программное обеспечение облачного управления iVIT SDK и iCAP, а также аппаратные решения, включая высокий DWPD Edge Server SSDs и виртуальный модуль расширения InnoEX для хрупкой интеллектуальной реализации, а также первый в мире модуль Ultra Temperature DDR5 DRAM Module, способный функционировать при температурах от -40 °C до 105 °C.

Благодаря выдающимся экспонатам компания Innodisk с нетерпением ожидает увеличения объемов продаж на европейском рынке и повышения узнаваемости бренда, демонстрируя свою эффективность AIoT клиентам по всему миру.