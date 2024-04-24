Innodisk выпустил решение MIPI over Type-C от для расширенного применения ИИ-зрения

Innodisk, ведущий мировой поставщик решений для искусственного интеллекта, объявил о начале выпуска первого в отрасли решения MIPI over Type-C. Эта технология позволяет преодолеть традиционные ограничения длины кабеля MIPI, позволяя размещать встроенные модули камер дальше от системы. Это расширяет возможности применения визуального ИИ, особенно для интеллектуального производства и умных городов, позволяя беспрепятственно интегрировать высококачественные системы наблюдения в эти развивающиеся среды.

Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications

Растущая популярность приложений на основе компьютерного зрения в разных отраслях подчеркивает острую потребность в высококачественных и надежных решениях, касающихся камер. По мере того как компьютерное зрение становится краеугольным камнем развития ИИ, спрос на камеры промышленного класса продолжает расти. Компания Innodisk осознает эту необходимость и разработала решение MIPI over Type-C для решения проблем, с которыми сталкиваются системные интеграторы и разработчики систем наблюдения.

Технология Innodisk MIPI over Type-C увеличивает расстояние для подключения до 2 метров и более, преодолевая предыдущее ограничение длины кабеля 30 см и при этом сохраняя высокие характеристики. Эта технология позволяет беспрепятственно перейти на нестандартный интерфейс USB Type-C с помощью индивидуальной переходной платы и обеспечивает экономическую эффективность по сравнению с решениями от SerDes. Кроме того, это решение было успешно реализовано для платформ NVIDIA Jetson, Intel x86 и ARM, т. к. компания Innodisk активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), чтобы убедиться в дальнейшей совместимости с различными платформами, ускоряя для клиентов развертывание периферийных приложений ИИ.

Модульные решения Innodisk MIPI over Type-C для камер широко используются в различных интеллектуальных системах. Они революционно меняют такие отрасли, как интеллектуальное производство, где автономные мобильные роботы (АМР) и вилочные погрузчики используют преимущества высококачественной визуализации и расширенного охвата. Это касается и общего транспорта, например на общие велосипеды эти модули устанавливаются для повышения безопасности и эффективности. Сочетая высокую пропускную способность с увеличением расстояния, это решение компании Innodisk устраняет ограничения по длине кабеля, открывая массу новых возможностей для интеллектуальных приложений.