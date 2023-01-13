Инновации, соотношение цены и качества, сервис премиум-класса — ключи к успеху SANY

Сюй Мин, старший вице-президент SANY Group («SANY»), один из ведущих мировых предприятий в сфере производства высокотехнологичного оборудования, недавно выступил с вступительной речью для лидеров отрасли в Мюнхен, Германия, подтвердив три ключевых элемента успеха компании: инновационный рост SANY, уделяя особое внимание эффективности проектов (таким образом, получению конкурентных преимуществ на мировом рынке) и уделяя особое внимание клиент-ориентированному обслуживанию.

В своем выступлении Сюй подчеркнул успех, которого SANY добилась в последние годы, в том числе достижение 330-кратного роста за последние два десятилетия, включение в список Forbes Global 2000, создание двух официально сертифицированных (Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума) заводы-маяки (которые в настоящее время являются единственными двумя в мировой тяжелой промышленности) и входят в пятерку лучших китайских и 80 самых инновационных компаний мира. Затем Сюй указал на одну ключевую причину этого успеха: твердая вера руководства в инновации и долгосрочные инвестиции компании в исследования и разработки с открытием ультрасовременного глобального научно-исследовательского центра строительной техники SANY в Куньшане, Китай, в январе 2022 года.

Для клиентов и дилеров компании SANY по всему миру он дал четкое сообщение о том, что для того, чтобы стать брендом премиум-класса, необходимо как проверенное на рынке, так и проверенное временем качество продукции и доступная цена, которая выгодна как можно большему числу клиентов. «Лучшее соотношение цены и качества является важнейшим конкурентным преимуществом для нас,» заявил Сюй, «мы помогаем нашим клиентам сэкономить не менее 30% своих эксплуатационных расходов».

Ссылаясь на проблему решения сложных и переменных глобальных экономических условий в постпандемическую эпоху, Сюй заявил следующее: «Кризисы часто полны возможностей и проблем. Используя мышление с нулевыми суммами для изучения кризиса, окончательный баланс будет равным нулю; принятие реальности и внесение изменений — выбор победителя. Почему мы должны быть проигравшими, а не победителями»?

В целях устойчивого и непрерывного развития Сюй пообещал, что компания SANY всегда рассматривает обслуживание в качестве важнейшего приоритета в создании максимальной выгоды для клиентов: «Клиенты SANY никогда не должны беспокоиться об обслуживании или доступности оборудования. Всё наше оборудование должно обслуживаться и обслуживаться надлежащим образом». В прошлом году, наряду с регулярным и традиционным обслуживанием машинного оборудования, по всему миру была запущена сервисная кампания под названием «Green Action», предусматривающая бесплатное обслуживание по ремонту отставного и забытого оборудования. Сюй также добавил, что компания SANY создала 8 региональных логистических центров запасных частей по всему миру, готовых удовлетворить любые неотложные потребности клиентов по всему миру.