Инновационная технология меняет лечение облысения, используя волосы бороды и тела

Вечная загадка избытка волос на теле и недостатка на голове озадачивает многих, кто сталкивается с потерей волос. Революционное решение появляется, как утверждается в отчете Dr. U Hair and Skin Clinic о передовых исследованиях, опубликованном в авторитетном журнале Dermatologic Surgery под названием «Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device» (Трансплантация волос бороды и тела путем экстракции фолликулярных объединений с помощью учитывающего особенности кожи устройства). В этой публикации представлен революционный прибор UGraft Zeus, новаторское устройство, реагирующее на особенности кожи, которое позволяет врачам беспрепятственно переносить волосы с бороды и тела на облысевшие участки головы посредством процедуры, называющейся трансплантацией волос с тела (BHT).

The severely bald patient achieved complete hair restoration utilizing body hair extracted by the UGraft Zeus.

Это всестороннее исследование, проводившееся в США, Колумбии, Мексике и Индии, направлено на изучение инновационного подхода UGraft Zeus с учетом особенностей кожи, который должен позволить преодолеть сложности, возникавшие при использовании прошлых методик восстановления волос. Примечательно, что прибор UGraft Zeus отличается патентованными конструктивными особенностями, в том числе уникальными возможностями самонаведения, приспособленными для распознавания различных текстур и толщины кожи и различных уровней курчавости волос во время FUE. Эта возможность обеспечивает минимальное повреждение трансплантируемой ткани и обеспечивает лучшее заживление ран при любом сценарии экстракции фолликулярных объединений (FUE), в том числе BHT.

Для 82 пациентов, средний возраст которых составлял 48,9 лет, в ходе выполнения процедур BHT устойчиво достигался показатель потери трансплантируемой ткани ниже 7 %, что является значительным достижением по сравнению с ранее использовавшимися технологиями, при которых потери достигают 20 % (борода) и 30 % (тело). Впечатляет, что все пациенты были удовлетворены процедурой, и 79 % пациентов заявили о высокой удовлетворенности через шесть месяцев после процедуры. Более того, хирурги, ранее сомневавшиеся в проведении BHT с использованием традиционных методов, с энтузиазмом восприняли простоту и успешность методики UGraft Zeus® и демонстрируют бóльшую готовность проводить процедуры FUE с бороды и тела.

Технология BHT начинает играть важную роль, становясь многообещающим методом восстановления волос, позволяющим устранить тяжелое облысение и исправить проблемы, вызванные предыдущими неудачными трансплантациями. Результаты специализированной трансплантации, например бровей, бороды и ресниц, приобретают более естественную эстетику за счет использования волос с тела, имеющих более близкие характеристики, чем волосы головы, имеющие аналогичную толщину, но отличающиеся по другим параметрам.

Ведущий автор, д-р Сануси Умар (Sanusi Umar) из отделения дерматологии медицинского центра Harbor-UCLA, Торранс, и клиники Dr U Hair and Skin Clinic, Манхэттен-Бич, Калифорния, подчеркивает: «Появление чувствительной к коже технологии UGraft Zeus® позволяет справится со сложностями трансплантации волос не с кожи головы и является важным достижением в области восстановления потери волос независимо от тяжести.