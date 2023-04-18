Инновационные разработки для тепличной отрасли на международной выставке в Казахстане анонсировал «АГРИСОВГАЗ»

«АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, представил свои новейшие разработки для тепличной отрасли на 13-й международной выставке «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ. ЦВЕТЫ-2023» в Республике Казахстан. Российская экспозиция привлекла большое внимание участников мероприятия.

Тепличная отрасль занимает особое место в секторе АПК Республики Казахстан. С 2008 года она активно поддерживается Правительством страны. Первостепенной задачей при строительстве теплиц было обеспечение населения свежими томатами, огурцами и зеленью в межсезонье. Этот период длится в Казахстане с октября по июнь и не подходит для выращивания овощей в открытом грунте.

На сегодняшний день в Республике насчитывается более 300 га высокотехнологичных промышленных теплиц и около 1 600 га парниковых хозяйств в южном регионе. Урожайность в год составляет более 340 000 тонн овощных культур. Своими силами в межсезонье Казахстан обеспечивает овощными культурами лишь 65-70% потребности населения, недостающие объемы томатов, огурцов и зелени импортируются из соседних стран.

Для того чтобы, наполнить продовольственную корзину населения страны, необходимо дополнительно построить около 500 га высокотехнологичных промышленных теплиц. В Казахстане нет заводов, которые могли бы изготовить эти конструкции, поэтому планируется приобретение зарубежных разработок.

Одним из крупнейших мероприятий, на котором представители страны смогли изучить новейшие предложения иностранных компаний, стала Международная выставка «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ. ЦВЕТЫ». В этом году она состоялась 5-7 апреля в г. Алматы. В мероприятии приняли участие более 100 компаний из 16 стран мира, включая Италию, Нидерланды, Колумбию, Францию, Испанию, Польшу, Турцию и Россию. Почётными гостями стали Генеральный консул Турецкой Республики, атташе по сельскому хозяйству Посольства Нидерландов, торговый атташе Посольства Турецкой Республики и пр.

Также в рамках выставки прошёл семинар – совещание «Защищенный грунт Казахстана-2023. Экономика в теплицах, IT и искусственный интеллект». Были затронуты наиболее актуальные вопросы развития тепличного сектора в стране: факты и планы. В семинаре приняли участие г-н Арслан Дандыбаев, заместитель акима Алматинской области, г-н Бауке Арендс, мэр муниципалитета Вестленд, г-н Тамабек Абулхаир Галымович, заместитель министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Одним из значимых участников выставки стал «АГРИСОВГАЗ». Сегодня компания играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой структурой, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса. На сегодняшний день более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ». Эксперты компании поделились с коллегами из Казахстана инновационными технологиями.

В настоящее время «АГРИСОВГАЗ» завершил разработку системы микроклиматической ячейки. Ее технологические решения могут быть использованы в любых климатических зонах и позволяют получать лучшие результаты урожайности и качества продукции. Причем разработка доступна как для использования в качестве самостоятельных тепличных комплексов, так и для модернизации существующих объектов. Модель микроклиматической ячейки была представлена на международном мероприятии и вызвала большой интерес участников.

«Обмен технологиями на пространстве СНГ – это один из эффективных инструментов развития региона. Повышение производительности сельского хозяйства и как следствие качества жизни людей сегодня является одной из приоритетных задач. Современные технические решения, соответствие не только ГОСТ, но и международным стандартам качества, делают продукцию российских предприятий оптимальным выбором для развития АПК и повышения уровня продовольственной безопасности различных стран мира. Мы готовы делиться нашими технологиями, помогая развитию направления закрытого грунта Республики Казахстан», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru