Innovex Downhole Solutions становится владельцем Rubicon Oilfield International

Компания Innovex Downhole Solutions, Inc. («Innovex») объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Rubicon Oilfield International («Rubicon»). Предполагается, что эта сделка завершится в начале 2021 года, в результате чего будет создана ведущая в отрасли независимая компания, специализирующаяся на разработке и производстве хорошо ориентированных продуктов и технологий. Условия сделки не раскрывались.

Компании Innovex и Rubicon являются ведущими поставщиками инновационных продуктов, технологий и технических услуг для нефтегазовой отрасли. Объединенное предприятие создает обширную и крепкую глобальную платформу с технологическим портфелем, охватывающим такие направления, как бурение, строительство скважин, сдача в эксплуатацию, производство и геолого-технические мероприятия. Эта сделка позволяет объединить динамичную работу компании Innovex на территории США с широкой международной мощью компании Rubicon для создания глобальной платформы, способной обеспечивать устойчивый рост в условиях низких цен на товары широкого потребления.

За счет использования дополняющих друг друга продуктовых портфолио и географического охвата компаний Innovex и Rubicon, объединенное предприятие обеспечит более выгодные условия своим клиентам и более широкие возможности для своих сотрудников.

В руководящем составе объединенного бизнеса будут представители обеих компаний, а возглавит его Адам Андерсон (Adam Anderson) — генеральный директор компании Innovex, осуществляющей свою деятельность под брендом Innovex.

«Я рад возможности объединить две крупные организации для создания еще более сильной компании, ориентированной на продукцию и технологии, — заявил Андерсон. — Наша компания успешно представила на рынок широкий спектр инновационных продуктов, позволяющих нашим клиентам более эффективно использовать свои ресурсы. Я глубоко уважаю людей, культуру и продукцию компании Rubicon и верю в то, что эта сделка будет способствовать процветанию объединенного бизнеса. Расширение масштаба, дистрибьюторской сети и ассортимента продукции значительно повысит нашу ценность для сотрудников, клиентов и акционеров».

Президент и генеральный директор компании Rubicon Майк Ривз (Mike Reeves) прокомментировал это событие следующим образом: «Сотрудники компании Rubicon и многих компаний, вошедших в ее состав, неустанно трудились над созданием привлекательной, ориентированной на клиента организации, предлагающей уникальный ассортимент высококачественной продукции для скважин. Наша команда оказывает гарантированную и эффективную поддержку некоторым из крупнейших мировых производителей в самых сложных скважинах по всему миру. Каждый участник команды Rubicon гордится этой историей и готов внести свой вклад в организацию Innovex. Компания, образовавшаяся в результате слияния Rubicon и Innovex, будет предлагать нашим клиентам широкий ассортимент высококачественной продукции для скважин, и будет представлена на каждом крупном географическом рынке при поддержке выдающейся команды креативных и преданных своему делу мужчин и женщин».