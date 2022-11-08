Inspector Isource для контроля качества в промышленности завоевал очередную престижную награду

Технологии
8 ноября 2022

1 ноября состоялась торжественная церемония награждения CNews Awards 2022. Победителем в номинации «Лучшее цифровое решение для контроля качества в промышленности» был признан Inspector Isource.

В течение 2022 года многие крупные ведущие компании решили подключить Inspector – в общей сложности 17 компаний оценили сильные стороны цифрового контроля производственных процессов. В данный момент доля закупок компании «Газпром нефть», проверяемая Inspector, достигла 80%.

Отметим, что ранее жюри ComNews Awards выбрали Inspector в качестве лучшего цифрового промышленного решения. Inspector является частью экосистемы Isource. Последняя также уже успела удостоиться нескольких престижных наград. Так, жюри конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» назвали ее лучшим проектом импортозамещения ПО для нефтегазовой отрасли, а жюри национальной премии «Логистика года» — лучшим решением для цифровизации снабжения.

Бесперебойное снабжение промышленных предприятий основывается на контроле качества. Его экспертная поддержка на каждом этапе и комфортная цифровая среда обеспечивается Inspector. Продукт уже использован для проверки приблизительно на 450 заводах. Всего с его помощью оценено 220 тыс. ед. продукции.

В команде Inspector Isource отмечают, что основная заслуга в росте Inspector принадлежит компании «Газпромнефть — Снабжение» и ее компетенциям в управлении качеством. Компания является комплексным оператором услуг в сфере логистики и промышленных закупок. Упаковка компетенций в цифровой продукт стала возможной благодаря опыту цифровизации бизнес-процессов ЭТП ГПБ.

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