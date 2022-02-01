Инспекционную поездку в провинцию Шаньси совершил Си Цзиньпин

Китайский Новый год, также называемый Праздником весны, является важнейшим событием в стране и прекрасным поводом, чтобы собраться всей семьей. Его можно считать аналогом совместного празднования Рождества и Нового года на Западе.

В этом году Праздник весны приходится на 1 февраля. Китайские семьи отмечают его различными способами, от готовки вкусных угощений до покупки новой одежды, красочного оформления и развлечений в надежде на обновление и удачу в наступающем году.

В среду, за несколько дней до наступления Праздника весны, председатель КНР Си Цзиньпин посетил жителей провинции Шаньси на севере Китая.

На протяжении 10 лет он традиционно приезжает к людям, живущим в различных частях Китая, чтобы поздравить их и выразить свои наилучшие пожелания.

«Увиденное меня успокоило»

Несмотря на снегопад в минувшую среду Си Цзиньпин отправился в деревню Фэннаньюань городского округа Хойчжоу, где навестил людей, пострадавших от прошлогоднего наводнения, которое нарушило жизнь 1,76 миллиона жителей Шаньси.

«Сегодня я приехал в Шаньси главным образом из-за своего беспокойства о тех, чья жизнь и работа пострадали от прошлогодней катастрофы», — сказал Си Цзиньпин жителям деревни.

Проинспектировав ход восстановительных работ после стихийного бедствия, а также результаты мероприятий по восстановлению сельского хозяйства и обеспечению доступа населения к отоплению в зимний период, Си Цзиньпин заявил: «Увиденное меня успокоило».

В своих предыдущих предновогодних поездках глава Китая встречался с жителями, выслушивал их проблемы и участвовал в праздничных приготовлениях, начиная с вымешивания теста для рисовых оладий и заканчивая их жаркой и склеиванием красных бумажных фонариков.

Поездки Си Цзиньпина являются примером реализации его подхода «Люди прежде всего», который не только показывает сельским жителям, что они не забыты, но и оставляет у них чувство надежды на лучшую жизнь в наступающем году.

Возрождение села идет полным ходом

Во время своей инспекционной поездки в деревню Дуаньцунь уезда Фэньси во второй половине дня среды Си Цзиньпин призвал ускорить работу по закреплению достижений в борьбе с нищетой за счет стимулирования процесса возрождения села, являющегося неотъемлемой частью модернизации страны.

В своей беседе с группой местных жителей он сообщил, что сельские районы будут модернизироваться, а их жители могут рассчитывать на все более перспективное будущее.

В феврале 2021 года Китай официально объявил о ликвидации абсолютной нищеты, а это означает, что китайский народ реализовал свое давнее желание иметь достаточно продуктов питания и одежды, а также комфортабельное жилье.

С тех пор Китай работает над развитием сельских отраслей, стимулированием применения сельскохозяйственных технологий и созданием привлекательных условий для жизни в сельской местности. По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая, в 2021 году по всей стране было создано в общей сложности 50 современных агропромышленных зон, 50 промышленных кластеров с особыми качествами и 298 городских поселений с развитым сельскохозяйственным производством.