Интеллектуальное решение компании Huawei получило награду ВВУИО 2022 года

Мир
3 июня 2022

Компания Huawei была названа победителем на церемонии награждения призеров Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) 2022 года, прошедшей вчера в Женеве. Награда «Чемпион ВВУИО 2022 года» была вручена компании Huawei за ее интеллектуальное решение с нулевым уровнем углеродных выбросов для кампуса в рамках проекта индустриального парка в Яньчэне Yancheng Low-carbon & Smart Energy Industrial Park. На конкурс было подано в общей сложности 996 проектов, а процесс отбора занял пять месяцев.

ВВУИО — крупнейшая в мире ежегодная встреча специалистов по информационно-коммуникационным технологиям и разработчиков. Мероприятие, направленное на достижение глобальных целей устойчивого развития, было организовано совместно МСЭ, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программой развития ООН (ПРООН), другими организациями ООН и координаторами плана действий ВВУИО. Награды ВВИО вручаются за выдающиеся проекты в области устойчивого развития в 18 категориях, включая информационно-коммуникационную инфраструктуру, электронное правительство, электронную окружающую среду, электронное здравоохранение и электронное сельское хозяйство. Интеллектуальное решение компании Huawei для кампуса с нулевым уровнем выбросов углерода было номинировано в этом году в категории «Окружающая среда».

Проект индустриального парка в Яньчэне был разработан совместно компанией Huawei и компанией Yancheng Power Source Company, являющейся дочерней структурой государственной энергосети Китая. В проекте сделан акцент на достижении трех целей: преобразования энергетики, декарбонизации и цифровой трансформации. Благодаря особому вниманию к трем аспектам: интеллектуальному управлению энергией, управлению выбросами углерода и управлению кампусом, этот проект обеспечивает мониторинг энергетического оборудования в режиме реального времени, эффективное управление выбросами углерода, интеллектуальное и удобное управление контролем доступа, а также интеллектуальное и координированное управление микросетями. Кампус питается от дополнительных источников энергии, а его система энергопотребления интегрирована с терминалами на территории кампуса. Этот проект является примером интеллектуального кампуса с низким уровнем выбросов углекислого газа, который способствует созданию экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной современной энергетической системы.

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