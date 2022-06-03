Интеллектуальное решение компании Huawei получило награду ВВУИО 2022 года

Компания Huawei была названа победителем на церемонии награждения призеров Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) 2022 года, прошедшей вчера в Женеве. Награда «Чемпион ВВУИО 2022 года» была вручена компании Huawei за ее интеллектуальное решение с нулевым уровнем углеродных выбросов для кампуса в рамках проекта индустриального парка в Яньчэне Yancheng Low-carbon & Smart Energy Industrial Park. На конкурс было подано в общей сложности 996 проектов, а процесс отбора занял пять месяцев.

ВВУИО — крупнейшая в мире ежегодная встреча специалистов по информационно-коммуникационным технологиям и разработчиков. Мероприятие, направленное на достижение глобальных целей устойчивого развития, было организовано совместно МСЭ, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программой развития ООН (ПРООН), другими организациями ООН и координаторами плана действий ВВУИО. Награды ВВИО вручаются за выдающиеся проекты в области устойчивого развития в 18 категориях, включая информационно-коммуникационную инфраструктуру, электронное правительство, электронную окружающую среду, электронное здравоохранение и электронное сельское хозяйство. Интеллектуальное решение компании Huawei для кампуса с нулевым уровнем выбросов углерода было номинировано в этом году в категории «Окружающая среда».

Проект индустриального парка в Яньчэне был разработан совместно компанией Huawei и компанией Yancheng Power Source Company, являющейся дочерней структурой государственной энергосети Китая. В проекте сделан акцент на достижении трех целей: преобразования энергетики, декарбонизации и цифровой трансформации. Благодаря особому вниманию к трем аспектам: интеллектуальному управлению энергией, управлению выбросами углерода и управлению кампусом, этот проект обеспечивает мониторинг энергетического оборудования в режиме реального времени, эффективное управление выбросами углерода, интеллектуальное и удобное управление контролем доступа, а также интеллектуальное и координированное управление микросетями. Кампус питается от дополнительных источников энергии, а его система энергопотребления интегрирована с терминалами на территории кампуса. Этот проект является примером интеллектуального кампуса с низким уровнем выбросов углекислого газа, который способствует созданию экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной современной энергетической системы.