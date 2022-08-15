«ВЕКПРОМ» вывел на рынок оборудование Tokagama

Востребованное оборудование для лазерной обработки различных материалов под собственным брендом Tokagama вывела на российский рынок отечественная компания «ВЕКПРОМ» — официальный дилер оборудования более 50 мировых брендов для бизнеса и частных предприятий. Станки, среди которых как продукция для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производств, были уже показаны на важном отраслевом форуме «Металлообработка-2022» и уже получили высокую оценку в профессиональном сообществе.

До начала глобального кризиса объемы спроса на оборудование для лазерной обработки металла росли опережающими темпами: так, перед началом пандемии годовые темпы достигли 15,4% в количественном и 30,4% в стоимостном эквиваленте. В структуре импорта превалировало компактное оборудование для лазерной маркировки и гравировки металла, а также станки для раскроя/резки, сварки и наплавки. Сегодня картина изменилась: из-за санкционной войны рынок переформатировался — с него практически ушли производители из недружественных стран, а обеспечить спрос промышленности за счет внутренних источников невозможно.

В этой ситуации на рынок выходят новые бренды, которые развивают российские участники рынка. Среди них — Tokagama, созданный компанией «ВЕКПРОМ» в 2019 г., а в этом году официально получивший регистрацию в качестве российского товарного знака. Изначально под ним выпускались лазерные граверы/маркираторы, а сегодня в ассортимент вошло и другое лазерное оборудование, а также сопутствующая оснастка — поворотные устройства, столы перемещения и фокусные линзы.

В ассортимент Tokagama входят пять направлений:

✔ лазерные маркираторы, позволяющие реализовывать любые задачи клиентов, связанных с маркировкой продукции, в объемах как индивидуальных заказов, так и на уровне высокоскоростных конвейерных линий;

✔ оборудование для лазерной сварки, предназначенное для работ с тонколистовым металлом (до 6мм), которое позволяет упростить и удешевить сварочные работы. Этот способ позволит добиться эстетичного вида шва — без коробления, брызг или изменения цвета материала. Такая сварка до 4 раз быстрее и до 3 раз дешевле традиционной, благодаря значительному ресурсу и минимальному количеству расходных материалов;

✔ лазерная очистка, позволяющая эффективно убрать различные виды загрязнений. В отличие от традиционных пескоструйной и дробеметной технологий, лазер дает возможность делать это быстро и без использования расходных материалов. Как и другие лазерное оборудование Tokagama, очистители имеют большой рабочий ресурс и не требуют сложного обслуживания;

✔ установки лазерной резки, компактные и высокоточные комплексы лазерной резки ориентированы на производство сувенирной, рекламной и опытный продукции;

✔ граверы на углекислотных лазерах, которые подходят для обработки неметаллических материалов, таких как дерево, каучук и другие.

О компании

«ВЕКПРОМ» — официальный дилер оборудования более 50 мировых брендов для бизнеса и частных предприятий, успешно работающий на рынке с 2008 года. Компания обладает всеми необходимыми компетенциями для успешного индивидуального подбора техники и оснастки под производственные задачи клиентов: металлообработка и сварка, стройка и инструмент, станки с ЧПУ и многое другое.

Благодаря оборудованию, поставленному «ВЕКПРОМ», реализовано более 500 уникальных проектов таких, как строительство Керченского моста и газового потока «Сила Сибири».