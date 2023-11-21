Интеллектуальный безуглеродный кампус Huawei стал лауреатом премии Energy Globe Award  

В городе Шэньчжэнь состоялась церемония вручения премии Energy Globe Award. Интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода, реализованный в провинции Цзянсу (Китай) компанией Huawei в сотрудничестве с Государственной электросетевой корпорацией Китая (State Grid Corporation of China), стал единственным китайским проектом, удостоенным этой награды. Премия присуждена в знак признания выдающегося вклада энергоснабжающей компании Yancheng Power Supply Company Государственной электросетевой корпорации в провинции Цзянсу и подразделения Huawei Electric Power Digitalization BU в области энергетического перехода и экологического устойчивого развития. Биргит Мурр (Birgit Murr), торговый советник и исполняющая обязанности главы Генерального консульства Австрии в Гуанчжоу, вручая награду, заявила, что «интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода, реализованный в провинции Цзянсу (Китай), получил международное признание как модель глобальной углеродной нейтральности и устойчивого развития».
Премия, учрежденная независимым Глобальным энергетическим фондом Австрии при поддержке таких международных организаций, как Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), и Федерального министерства Австрийской Республики по вопросам защиты климата, была вручена нескольким проектам, отобранным из более чем 1000 претендентов. Ведущие мировые эксперты в области энергетики проводили отбор в несколько туров в поисках наиболее достойных кандидатов.
Лауреатом премии стал проект, выполненный под руководством Энтони Ху (Anthony Hu) из компании Huawei и основанный на предложенной им модели трансформации T3 , включающей энергетическую трансформацию, трансформацию углеродного следа и цифровую трансформацию. Участники проекта создали три сценарных приложения для интеллектуального управления энергопотреблением, углеродным следом и «умными кампусами».
Проект, занимающий 25,7 акра, включает объекты экологически чистого строительства общей площадью 134.000 квадратных метров и реализует принципы экологичного дизайна, экономической эффективности, интеллектуальности и совместного использования, одновременно являясь демонстрационной площадкой. Опираясь на пять основных ценностей, таких как энергоснабжение с нулевым выбросом углерода, координированное использование нескольких источников энергии, оптимальная энергоэффективность, расширение цифровых возможностей и трансграничные инновации, проект охватывает возобновляемые источники энергии, централизованные и распределенные энергетические системы, водородную энергетику и накопление энергии.
Кроме того, проект и его решения были удостоены приза чемпиона на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) 2022 в июне 2022 года, а также вошли в десятку лучших глобальных проектов 2022 года, отмеченных премией Полсона в области устойчивого развития (Paulson Prize for Sustainability). Теоретические основы, архитектурные решения и модели проекта получили две награды — за лучшую статью и лучший доклад — на Международной конференции IEEE по энергетическому Интернету и интеграции энергетических систем и Международном форуме по развитию энергетики и энергоснабжения 2023.