Интерактивная площадка психологической помощи открылась для столичных школьников

В Москве создана специальная интерактивная площадка, куда учащиеся 8-11 классов получили возможность обращаться за психологической помощью. Здесь можно получить квалифицированную помощь, например, в выборе будущей профессии или в подготовке к сдаче выпускных экзаменов. Бесплатные занятия будут проводиться в лёгком, игровом формате, сообщает Правда.ру.

По словам замдиректора городского психолого-педагогического центра Ольги Егуповой, сегодня психология вошла в моду, и на данной площадке с помощью комплексов биологической обратной связи и новейшего высокотехнологичного оборудования специалисты продемонстрируют, что это за наука, чем она полезна не только для улучшения качества учебы, но и в нашей жизни в целом, как повысить качество нашей жизни, включая и образование.

Одна из подобных интерактивных методик на развитие внимания и скорости реакции уже прошла испытания в школе № 950.

За год консультации оказали помощь свыше 35 тысячам московских семей с детьми. Записаться на консультацию можно обратившись в один из 32 территориальных отделов.