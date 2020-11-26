«Интерлизинг» приветствовал участников первого киберспортивного чемпионата

14 ноября компания «Интерлизинг» провела первый киберспортивный чемпионат. Участие в виртуальной битве приняли более 30 человек из всех регионов присутствия компании. Восемь команд определяли сильнейших в популярных групповых дисциплинах — Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, World of Tanks, а также в индивидуальном формате в FIFA 20.

«Современные цифровые технологии – это окно возможностей. Компания «Интерлизинг» два года назад встала на путь диджитализации всех бизнес-процессов, это касается и HR-блока. Киберспорт – одно из самых трендовых и быстроразвивающихся направлений. Мы приняли решение провести корпоративный чемпионат – отличный вариант мероприятия в условиях пандемии. Это позволило укрепить командный дух, ярко и энергично провести время, ведь «Интерлизинг» любит спорт, организует и принимает активное участие в спортивных мероприятиях: футбол, бег, и даже Гонка Героев. Наша цель – провести первую киберспартакиаду среди лизинговых компаний», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.

В соревновании приняли участие игроки с разным уровнем подготовки, которых активно поддерживали коллеги, посредством онлайн-трансляции на специальном видеостриминговом сервисе. Активные и напряженные бои сопровождались комментариями от профессиональных ведущих, именно они помогли болельщикам разобраться во всех тонкостях киберспорта.

По окончании эмоционального соревновательного дня, который длился в течение 7 часов, судьи подвели итоги Киберчемпионата. Победители были определены в командном и личном зачетах, помимо этого, был определен MVP в каждой дисциплине. В завершении к участникам и болельщикам обратился генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов. Он поблагодарил всех, кто принял участие в соревнованиях, а также организаторов и партнеров мероприятия. Все участники получили памятные медали с символикой мероприятия, а победители ценные призы.

О компании «Интерлизинг»

Компания «Интерлизинг» — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования. Офисы компании находятся в 22 городах России.

ileasing.ru