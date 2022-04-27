«Интерлизинг» увеличила количество заключенных договоров в I квартале 2022 года

Компания «Интерлизинг» подвела итоги 1 квартала 2022 года. Объем нового бизнеса составил 7,5 млрд рублей, это на 26% больше, чем годом ранее (5,9 млрд рублей по итогам 1 квартала 2021 года).

Значительную долю в структуре нового бизнеса компании занимает сегмент автотранспорта – 46%: распределение грузового и легкового автотранспорта произошло равномерно – по 23% на каждый сегмент. Далее следует строительная техника – 25% и оборудование – 19%. Количество заключенных договоров в компании выросло на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Безусловно, текущая ситуация уже потребовала от нас ряд внеплановых адаптационных мероприятий, многое предстоит еще сделать. Мы расширили возможности предоставления возвратного лизинга. «Интерлизинг» обладает большим опытом работы в данном направлении. А также увеличили возраст по б/у технике до 10 лет., понимая, что на это будет спрос. Наша гибкость и оперативность принятия решений, созданные продукты и процессы, диверсификация по направлениям деятельности могут обеспечить в этом году не только выполнение поставленных задач, но и увеличение доли рынка», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.