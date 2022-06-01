«Интерлизинг» в рамках МКФ-2022 предложил методику инвестиционного анализа лизинговых компаний

С 27 по 30 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный конгресс финансистов. Мероприятие организовано Московской международной валютной ассоциацией совместно с Содружеством Профессионалов Финансового Рынка. Руководитель отдела привлечения финансирования компании «Интерлизинг» Алексеев Николай в рамках секции «Частные инвестиции в рынок облигаций: как привлечь внимание населения и МСБ» выступил с докладом «Анализ финансового состояния лизинговой компании».

Участникам была предложена методика инвестиционного анализа и проведен разбор актуальных показателей деятельности лизинговой компании.

По словам спикера, ключевыми источниками информации являются данные по РСБУ и МСФО, годовые и ежеквартальные отчеты эмитента, анализ рынка, деловая репутации с точки зрения истории компании, структуры портфеля, стратегии развития и наличие кредитного рейтинга. «Уровень рейтингового покрытия эмитентов лизинговой отрасли составляет 96%, МСФО отчетности — 56%. Порядка 9 эмитентов из 25 публикуют МСФО отчётность, аудируемую компанией Большой четверки», — рассказывает Николай Алексеев.

Международный конгресс финансистов – это ежегодное мероприятие, которое на одной площадке собирает представителей банковского и биржевого секторов, инвесторов, эмитентов, экспертов и аналитиков. Главная тема Конгресса в 2022 году – «Перспективы развития в России денежного, фондового и долгового рынков». Участники обсудили текущую ситуацию в экономике и на финансовом рынке, поделились опытом разрешения возникающих на фоне санкций проблем, наметили новые пути развития бизнеса. В рамках мероприятия прошли 7 сессий, на которых выступили 35 спикеров.