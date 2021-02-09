Интерлизинг значительно расширил объем нового бизнеса в 2020 году

Общество
9 февраля 2021

По итогам 2020 года объем нового бизнеса компании составил 20,7 млрд рублей (включая НДС). Это на 43% больше, чем годом ранее (14,5 млрд рублей в 2019 году). Текущий лизинговый портфель за отчетный период превысил 22,8 млрд руб. В 2020 году Интерлизинг заключил свыше 4,2 тыс. новых договоров с клиентами, что на 50% больше аналогичного показателя 2019 года (2,8 тыс. новых договоров).

Наиболее популярными предметами лизинга стали: автотранспорт – его доля в структуре нового бизнеса составляет 46%, из которых грузовая техника – 22%, легковой транспорт – 24%. Далее следует сегмент специальной техники – 35% и оборудование –19%. 

Ключевым драйвером роста в 2020 году стал автотранспорт. Объем продаж легкового транспорта составил более 5 млрд рублей, что на 49% больше, чем в 2019 году (3,4 млрд рублей), а грузового транспорта – 4,6 млрд рублей, рост 47% процентов по сравнению с 2019 годом (3,1 млрд рублей).

«Несмотря на сложности прошедшего года, пандемию и связанные с ней ограничения, мы существенно нарастили объемы переданного клиентам имущества и увеличили долю на рынке. Это стало возможным благодаря большой работе, проведенной в 2019 году, а именно расширению филиальной сети, настройке продуктов и автоматизации бизнес-процессов, усилению контроля за предметами лизинга. В 2021 году мы продолжим развитие блока работы с МСБ и розничного направления компании, предлагая клиентам кастомизированные отраслевые решения», – отмечает коммерческий директор компании Интерлизинг Сергей Жарков. 

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