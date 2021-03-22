Интервью с родителями, принимавшими участие в проекте «Мама ДОМА» от БФ «Подарок Ангелу»

Завершился проект Благотворительного фонда «Подарок Ангелу», направленный на обучение родителей особенных детей востребованным онлайн-профессиям.

Специалистами нашего фонда был проведен ряд интервью, выявивших проблематику, с которой сталкиваются родители детей с инвалидностью на рынке труда.

В интервью принимали участие мамы особенных детей: Инга Николаевна И., Оксана Анатольевна Р., Алина Игоревна М., Светлана Сергеевна Ш., Ирина Александровна М.

— Расскажите, пожалуйста, каково быть родителем особенного ребенка сегодня?

— Поначалу все представляется не таким уж страшным. И вроде есть поддержка государства, и множество фондов, и пособия разные, и люди близкие. Понимание реальной картины приходит позднее. Да, все это есть, конечно. Но сколько всего надо пройти, чтобы чего-то добиться – это сложно описать. В одно интервью не втиснуть несколько лет жизни. Везде есть очереди, за каждый шаг приходиться сражаться, доказывать, ждать. Это очень изматывает. Если кто-то думает, что жизнь семьи с особенным ребенком – это 4-5 реабилитаций в год на морях и все дают бесплатно, то это не так. Это бесконечное хождение по инстанциям, ожидание в многомесячных очередях и эмоциональное выгорание.

— Как обстоят дела с работой? Отказывали ли Вам в работе или, возможно, Вам пришлось уйти с той работы, на которой Вы работали, когда у Вас появился особенный ребенок?

— Конечно, с работы пришлось уйти. Рано или поздно начинает нарастать недовольство руководства тем, что постоянно нужно уезжать на реабилитации, брать больничный и так далее. Ребенок с особенностями требует очень сильной вовлеченности в процесс воспитания. Нельзя упустить какие-то важные моменты в реабилитационном плане, так как это может очень сильно сказаться на состоянии ребенка и его развитии. В конечном итоге, уже и сам понимаешь, что работать в полную силу не можешь и компании не выгодно содержать такого сотрудника. А недостатка в кандидатах нет. Конкуренция на рынке труда огромная.

— Как реагируют работодатели на новость о том, что есть ребенок с особенностями развития?

— Навстречу, как правило не идут. Даже если речь идет про обычный декрет. У нас ведь часто предвзятое отношение к молодым матерям. Работодатели сразу думают о том, что будет много больничных, отгулов и т.д. Что уж говорить про ребенка с особенностями. И это, в общем-то, понятно. Зачем брать человека, который с большой долей вероятности не сможет полноценно работать? Тем более, у нас в России принято работать много. Дедлайны, горящие сроки, все время надо быть на связи. А тут то больница, то реабилитация, то занятия со специалистами. Конечно, работодатель имеет право относиться с опаской к кандидату, имеющему ребенка с особенностями развития.

— Сейчас очень популярной стала удалённая работа. Вы знакомы с этой сферой?

— Только отчасти. Все вокруг стали об этом говорить и складывается ощущение, что это действительно возможно и что нет никакой сложности найти себе удаленную работу, но на деле оказывается совсем не так. Во-первых, этой работе тоже нужно обучаться. Взять самое понятное направление, к примеру. Написание текстов. Казалось бы, что ничего сложного, но ведь у всех работодателей разные требования. Там тоже есть правила: как надо и как не надо. Конечно, этому можно научиться и для этого не нужно 5 лет ВУЗа, но тем не менее. Во-вторых, крайне сложно устроиться на такую работу без подтвержденной квалификации, т.е. без опыта, а обучение, где действительно научат всему и в конце которого выдадут сертификат, стоит достаточно серьезных денег. От 50 тысяч начинается ценник на подобные курсы. Это ощутимо для бюджета семьи, в которой есть ребенок с инвалидностью, а гарантий никаких никто не дает, что потом действительно найдешь работу.

— Видите ли вы возможности карьерного роста в онлайн-сфере для себя?

— У родителя особенного ребенка зачастую нет практически никакой возможности для работы оффлайн и освоение новой профессии в данном случае – это как раз та «удочка», которой не хватает, чтобы начать развиваться в этом направлении и увидеть свои перспективы. Да хотя бы элементарно узнать обо всех вариантах такой работы и адекватно оценить себя. Возможность дополнительного дохода — это очень обнадеживающий факт, потому что есть шанс, что можно будет зарабатывать деньги и оставаться дома с ребенком, не пропускать реабилитационные занятия и другие занятия со специалистами. Важность этого невозможно переоценить.

— Вы готовы обучаться новым профессиям?

— Конечно. Ваш проект дал нам возможность освоить новые профессии без ущерба для семейного бюджета. Это очень нужный проект для родителей особенных детей. Надеемся, что таких проектов будет больше. Было бы здорово, если бы появилась какая-то база вакансий для родителей, которые не могут позволить себе присутствие на рабочем месте.

— Расскажите, пожалуйста, как расходуется бюджет Вашей семьи?

— Очень много средств уходит на ребенка. Конечно, есть благотворительные фонды, куда можно обратиться за помощью, или, скажем, государственные структуры, которые оказывают поддержку, но это не покрывает всех расходов. Иногда процедура рассмотрения запроса занимает много времени, а возможности ждать нет и многое приходится приобретать на собственные средства. Особенно, если речь идет о дорогостоящих технических средствах реабилитации или дорогостоящих реабилитационных курсах. Вот и получается, что расходов больше, чем в семье, где нет ребенка с особенностями, а возможностей зарабатывать меньше.

— Мы благодарим вас за интервью.

Проблемы, с которыми сталкиваются многие родители особенных детей, действительно ставят вопрос трудоустройства достаточно остро, не говоря уже о случаях, когда в семье только один родитель и возможность удаленного заработка – это жизненная необходимость.

С сентября 2020 года по февраль 2021 года Благотворительным фондом «Подарок Ангелу» при поддержке Фонда президентских грантов был реализован уникальный проект «Мама ДОМА». Проект направлен на обучение родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, востребованным онлайн-профессиям: SMM-менеджер, копирайтер, специалист 1С, менеджер по продажам и специалист call-центра. Все эти профессии позволяют родителю работать из дома без отрыва от ухода за ребенком.

https://podarokangelu.com/