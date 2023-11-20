Инвалиды по зрению помогают бойцам СВО

Всероссийское общество слепых (ВОС) со времени своего создания в 1925 году действует под девизом: «Равные права — равные возможности». Накануне Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября, президент ВОС Владимир Сипкин рассказывает о сегодняшней деятельности этого важнейшего социального института.

Владимир Васильевич, основной задачей общества является социализация инвалидов по зрению. Люди с частичной или полной потерей зрения должны вести достойную жизнь и быть полезными обществу и государству. Сколько сегодня инвалидов по зрению трудятся? Удается ли создать новые рабочие места?

Владимир Сипкин: В настоящее время ВОС является учредителем 160 специализированных промышленных предприятий, расположенных в 66 субъектах России. По состоянию на 30 июня 2023 года списочная численность работающих в хозяйственных обществах составила 10126 человек, в том числе 5415 работников — инвалидов, из них 3014 — по зрению. С начала 2023 года численность увеличилась на 227 человек, инвалидов — на 86 человек.

Благодаря государственной политике импортозамещения и с уходом ряда иностранных компаний с рынка нашей страны предприятия Всероссийского общества слепых получили солидные госзаказы, что позволило расширить производство и создать новые рабочие места для инвалидов.

Предприятия ВОС трудоустраивают инвалидов по зрению на такие производственные комплексы, на которых можно максимально применить труд незрячих: плетение жгутов и автопроводки на специальных стендах (ООО «Самараавтожгут»), сборка автофильтров (ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»), сборка компонентов электрооборудования (ООО «Кунцево-Электро») и другие.

Расскажите, пожалуйста, как инвалиды по зрению помогают участникам СВО?

Владимир Сипкин: Всероссийское общество слепых живет, внимая всем важнейшим событиям, происходящим в нашей стране. На протяжении всего периода проведения специальной военной операции члены ВОС во многих региональных организациях, сотрудники предприятий и учреждений ВОС принимают самое деятельное участие в гуманитарных акциях «Все для фронта! Все для победы!» и других мероприятиях. Мы направляем бойцам на фронт теплые вещи, продукты питания, средства гигиены и продукцию предприятий ВОС. Об этом регулярно публикуются новости на наших информационных площадках.

Также ВОС работает непосредственно с бойцами, потерявшими зрение в ходе боевых действий. Руководство ВОС постоянно проводит встречи с этими людьми, где подробно рассказывает о деятельности Всероссийского общества слепых, его центрах реабилитации, где незрячим помогают адаптироваться к новой жизни, получить навыки самообслуживания и новую профессию.

Так же, как и 82 года назад, в период Великой Отечественной войны, ВОС снова работает с военнослужащими, потерявшими зрение, помогает им интегрироваться в современное общество.

В каких сферах экономики в трудовую деятельность наиболее активно вовлекаются инвалиды по зрению?

Владимир Сипкин: Вопрос трудоустройства инвалидов по зрению всегда был непростым, так как работодатели весьма неохотно берут на работу незрячих. Именно поэтому Всероссийское общество слепых имеет свой промышленный комплекс, который предоставляет инвалидам по зрению рабочие места.

В настоящее время развивается направление по привлечению незрячих к получению профессии массажиста. Здесь можно выделить деятельность Татарской региональной организации ВОС, которая активно сотрудничает с Нижнекамским медицинским колледжем, куда на обучение медицинскому массажу приглашаются молодые члены ВОС.

Как я уже сказал, на сегодняшний день благодаря государственным контрактам предприятия ВОС получили большие долгосрочные заказы, что позволяет нам планировать свою производственную деятельность на годы вперед, расширять производство и искать новых поставщиков и партнеров. В данное время мы активно налаживаем связи с нашими коллегами из Беларуси. Разумеется, все это отражается и на наших налоговых отчислениях. В то же время мы работаем в этом направлении с Государственной Думой и Советом Федерации ФС РФ с целью снижения налогового бремени с общества слепых, чтобы мы могли направить эти средства на реабилитацию инвалидов по зрению.

Предприятия ВОС недавно представили свою продукцию на международной выставке «HousHoldExpo осень 2023». Какие результаты дает участие в таких выставках?

Владимир Сипкин: Предприятия ВОС постоянно участвуют в различных региональных и всероссийских выставочных мероприятиях с целью донесения до широкой общественности возможностей наших предприятий и труда незрячих. Участие в промышленных выставках позволяет предприятиям ВОС эффективно представить свою продукцию широкому кругу потенциальных потребителей, найти новых партнеров и расширить рынок сбыта.

Не менее важны и вопросы социализации, социально-культурной адаптации инвалидов. Какая работа ведется в этом плане?

Владимир Сипкин: На протяжении почти ста лет Всероссийское общество слепых проводит комплексную работу по реабилитации слепых и слабовидящих. Центры реабилитации слепых адаптируют незрячих к полноценной жизни, помогают им освоиться в современных условиях. Российская школа подготовки собак-проводников готовит для незрячих уникальных четвероногих помощников. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС проводит по всей стране конкурсы, эстрадные фестивали, круглые столы и молодежные форумы для инвалидов по зрению. Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп» разрабатывает новые стандарты и ГОСТы для государственных учреждений по работе со слепыми и слабовидящими, а также развивает направление тифлокомментирования — лаконичного описания предметов, пространства или действий, которые непонятны незрячим людям без специальных словесных пояснений.

В свою очередь, региональные организации ВОС, работая с инвалидами по зрению на местах, активно участвуют в грантовой деятельности, защищая свои социальные проекты на конкурсах Фонда президентских грантов и конкурсах губернаторов. Благодаря этому члены Всероссийского общества слепых живут активной и насыщенной событиями жизнью.

Источник: https://rg.ru/2023/11/13/invalidy-po-zreniiu-pomogaiut-bojcam-svo.html