Инвестфонд А2 Финанс запустит закрытый частный инвестиционный клуб

Экономика
3 декабря 2023

Высокотехнологичный инвестиционный фонд А2 Финанс, который специализируется на криптовалютных активах, анонсировал запуск закрытого частного инвестиционного клуба. Его запуск будет означать предложение уникальной онлайн-платформы, благодаря которой члены клуба смогут получить доступ к цифровым инвестиционным активам и управлению своими криптовалютными инвестициями.

А 3 декабря в Москве состоится мероприятие в честь учреждения инвестфонда А2 Финанс. Организаторы предоставляют таким образом возможность встретиться основателям клуба с потенциальными и ранними инвесторами. В качестве главного спикера мероприятия заявлен управляющий директор А2 Финанс Ярослав Спиридёнок, который поделится ценными сведениями об инвестфонде, изложит его стратегию и инвестиционный подход.

По его словам, инвесторы фонда обеспечиваются доступом к современным финансовым инструментам, прямо участвуя в общем инвестиционном портфеле А2 Финанс. Приверженность фонда цифровым технологиям и активной торговле отражает стремление к переопределению доступа к классу финансовых активов, который на данный момент является одним из самых востребованных.

Программа мероприятия также включает небольшую приватную конференцию, в которой смогут принять участие лишь члены-основатели и ранние инвесторы. На встрече они обсудят инвестиционный подход фонда и его перспективы. Конференция завершится приватным фуршетом, где инвесторы клуба и профессионалы отрасли смогут пообщаться друг с другом.

На сегодняшний день доступ к платформе А2 Финанс имеет исключительно узкий круг ранних инвесторов, при этом новые участники пока не регистрируются. Впрочем, обещает Спиридёнок, в скором времени новые инвесторы смогут регистрироваться на платформе, однако для этого необходимо будет иметь приглашение от действующих членов клуба.

Уникальная инвестиционная платформа долго и кропотливо создавалась командой А2 Финанс, говорит Ярослав Спиридёнок. По его словам, наряду с получением прибыли, благодаря платформе инвесторы получают возможность уверенно двигаться в цифровом инвестиционном мире, выходя на превосходные финансовые показатели.

Мероприятие пройдет во флагманском небоскребе комплекса Москва-сити — Башня Федерация (Восток).

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