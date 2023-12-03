Инвестфонд А2 Финанс запустит закрытый частный инвестиционный клуб

Высокотехнологичный инвестиционный фонд А2 Финанс, который специализируется на криптовалютных активах, анонсировал запуск закрытого частного инвестиционного клуба. Его запуск будет означать предложение уникальной онлайн-платформы, благодаря которой члены клуба смогут получить доступ к цифровым инвестиционным активам и управлению своими криптовалютными инвестициями.

А 3 декабря в Москве состоится мероприятие в честь учреждения инвестфонда А2 Финанс. Организаторы предоставляют таким образом возможность встретиться основателям клуба с потенциальными и ранними инвесторами. В качестве главного спикера мероприятия заявлен управляющий директор А2 Финанс Ярослав Спиридёнок, который поделится ценными сведениями об инвестфонде, изложит его стратегию и инвестиционный подход.

По его словам, инвесторы фонда обеспечиваются доступом к современным финансовым инструментам, прямо участвуя в общем инвестиционном портфеле А2 Финанс. Приверженность фонда цифровым технологиям и активной торговле отражает стремление к переопределению доступа к классу финансовых активов, который на данный момент является одним из самых востребованных.

Программа мероприятия также включает небольшую приватную конференцию, в которой смогут принять участие лишь члены-основатели и ранние инвесторы. На встрече они обсудят инвестиционный подход фонда и его перспективы. Конференция завершится приватным фуршетом, где инвесторы клуба и профессионалы отрасли смогут пообщаться друг с другом.

На сегодняшний день доступ к платформе А2 Финанс имеет исключительно узкий круг ранних инвесторов, при этом новые участники пока не регистрируются. Впрочем, обещает Спиридёнок, в скором времени новые инвесторы смогут регистрироваться на платформе, однако для этого необходимо будет иметь приглашение от действующих членов клуба.

Уникальная инвестиционная платформа долго и кропотливо создавалась командой А2 Финанс, говорит Ярослав Спиридёнок. По его словам, наряду с получением прибыли, благодаря платформе инвесторы получают возможность уверенно двигаться в цифровом инвестиционном мире, выходя на превосходные финансовые показатели.

Мероприятие пройдет во флагманском небоскребе комплекса Москва-сити — Башня Федерация (Восток).