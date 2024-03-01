Инвестиционный фонд А2 Финанс интегрирует в работу масштабные инновации

Ранние инвесторы и основатели эксклюзивного инвестиционного клуба А2 Финанс собрались на закрытом заседании крупного инвестфонда А2 Финанс.

Организаторы мероприятия подготовили для участников собрания презентацию рабочей модели фонда на второй квартал текущего года и ознакомили их с инновационными концепциями.

Весной фонд также намерен наполнить свою операционную модель некоторыми инновациями. Фонд готовит запуск уникального токена криптовалюты, номинированного в акциях фонда. Трейдеры смогут использовать собственный криптовалютный терминал, при помощи которого станет реальностью круглосуточная работа на криптовалютном рынке.

Кроме того, в рамках концепции «Одна доля — один голос» фондом будет представлена система децентрализованного управления eQuorum (эКворум). Держатели акций клуба получат возможность становиться участниками блокчейн-голосований относительно инициатив о возможных вариантах развития фонда.

Владельцам акций инвестиционного клуба А2 будет предоставлена возможность выдвигать собственные инициативы, направленные на усовершенствование клуба, превратив его в максимально удобную площадку для сообщества инвесторов.

А2 Финанс также разработал инновационный оригинальный набор индикаторов на основе ИИ для внутренней торговли. Также будет представлена инновационная платформа по торговле криптовалютными фьючерсами. Кроме того, фондом завершена разработка кошелька для хранения различных криптовалютных активов (Bitcoin, USDT, Ethereum и др.).

Эффективность предложенных инноваций не ставит под сомнение Ярослав Спириденок, являющийся управляющим директором А2 Финанс. По его мнению, их реализация позволит фонду укрепить позиции в качестве лидера отрасли.