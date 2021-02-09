Инвестор Александр Клячин намерен принять участие в создании самого большого в РФ туристического кластера

В Свердловской области к 2028 году планируется появление крупнейшего в нашей стране круглогодичного туристического кластера «Гора Белая». В его состав будут, в частности, входить горнолыжный курорт, природный парк и заповедник. Губернатор региона Евгений Куйвашев стал автором инициативы по созданию туркластера неподалеку от Нижнего Тагила. Отмечается, что в его границы также войдут 16 населенных пунктов — старинных уральских поселков и деревень. Условиями проекта также предусматривается модернизация к 2028 году и строительство около двухсот новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры, информирует портал DK.RU.

Гендиректор Туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич рассказал о том, как идет реализация проекта. По его словам, в настоящий момент для всей территории туркластера есть договоренности с более чем двадцатью инвесторами на общую сумму 1 млрд рублей. В частности, интерес к проекту проявил Александр Ильич Клячин — известный инвестор и председатель совета директоров гостиничной сети Azimut Hotels, — сообщил он.