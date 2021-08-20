Инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» собрал стартапы со всей России

15 августа в г. Ясном Оренбургской области завершился инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь», объединивший изобретателей, предпринимателей, ученых и представителей отраслевых ведомств из многих регионов страны. Мероприятие поставило своей целью прокачать навыки, знания и компетенции в области высоких технологий с последующим применением в рамках крупных производств для интенсификации социально-экономического развития региона. «Экономика Оренбургской области – это 500 крупнейших предприятий, которые «делают» 95% валового регионального продукта. Много ли это? С одной стороны – много, но это всего лишь 500 предприятий. В них задействовано 25% рабочей силы региона. Мы можем долго привлекать инвестора, который придет в ТОСЭР Ясный, в особую экономическую зону, в ТОСЭР Новотроицк и построит завод на 300 рабочих мест. А если сделать ставку на малый и средний бизнес, если каждый из присутствующих создаст хотя бы 3 рабочих места – вот завод и получился. И в этом наша большая задача – диверсификация экономики. У нас есть один путь, как остаться конкурентоспособными через 15 – 20 лет: находить и создавать новые ниши. Должна быть система, направленная на формирование стартапов. Я считаю, что Ясный – это хороший пример места, где есть всё. Мы должны растить чемпионов на уровне области, формировать то подрастающее поколение, которое создаст будущее», – рассказал на открывающей сессии мероприятия вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

Интенсив «StartUp Степь» включает в себя образовательные треки, экспертные сессии, тренинги, мастер-классы и семинары, ориентированные на достижение конкретных результатов. В рамках обширной деловой программы участники смогли встретиться с ведущими представителями организаций, реализующих высокотехнологичные проекты по всей России. Руководитель департамента фонда «Московский инновационный кластер» Константин Бурнашев рассказал про возможности взаимодействия с региональными компаниями. Он детально раскрыл, как резиденты ТОСЭР могут выйти со своими продуктами на рынок Москвы и Московской области. В программу мероприятия был включен лучший российский и международный опыт стартап-движения с привлечением актуальных реализованных кейсов.

Как создать из идей и чертежей полноценный продукт, рассказывали опытные инновационные трекеры: наставник проектных команд Академии Ростеха Андрей Карабанов, президент клуба «Профессионалы в ТРИЗ» Николай Саунин, основатель и CEO «YellowRockets» Сергей Богданов, основатель и генеральный директор «Аксель+» Илья Китанин, генеральный директор ГП «ИВМ Консалтинг Групп» Виктор Солнцев, директор ООО «Астрон» Андрей Евстигнеев, председатель правления «Международной ассоциации трекеров» Алена Петрова, сертифицированный специалист по бизнес-ТРИЗ Виктор Свободов, основатель и СЕО компании «Твой круиз» Денис Крейцберг, международный инвестиционный эксперт Оксана Алексеенко, эксперт по таргетированной рекламе в Facebook и Instagram Татьяна Март, специалист по связям с общественностью YellowRockets Сергей Вахрушев, руководитель проекта по взаимодействию со стартапами КбшЖД-филиала ОАО «РЖД» Игорь Суровушкин, основатель международного бизнес-клуба ТРИЗ Алексей Благих, аналитик Венчурного фонда Самарской области Алиса Салимова, инвестиционный эксперт Ольга Худолеева и многие другие.

По словам руководителя АО «Оренбургские минералы» Андрея Гольма, подобные мероприятия позволяют создать прочную основу для развития региона и бизнеса. «Мы создали экосистему, которая представляет собой не только предприятие по добыче и обработке хризотилового асбеста, но полноценный индустриальный парк. Он уже стал основой для нескольких высокотехнологичных компаний – они производят инновационные промышленные материалы, полностью отечественные станки для выпуска огнеупорного картона и насосы для атомных электростанций. Сегодня как никогда важно заботиться о будущем, развивать диверсификацию производства и создавать новые продукты», – отметил глава индустриальной кампании.

Участники интенсива не только обсуждали теорию, но и занимались практикой, многие идеи рождались и тестировались прямо на площадке интенсива. Кроме того, именно в рамках «StartUp Степь» прошел финальный этап конкурса «Техновызов» по кейсу «Хризотиловая долина». «Техновызов» – конкурс научно-технологических проектов и стартапов, организованный Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей, Фондом инвестиций и инноваций Оренбургской области при поддержке АНО «Платформа НТИ». Соорганизатором технологического конкурса также стал Московский инновационный кластер, являющийся центральным элементом инновационной экосистемы Москвы и Московской области. Более того – «Техновызов» официально стал частью программы Архипелаг 2121, проекты которого также попали в воронку оренбургского технологического конкурса. Компания «Оренбургские минералы» выступила заявителем технологических запросов и индустриальным партнером конкурса.

В финале «Техновызова» в оренбургской степи изобретатели, конструкторы и предприниматели защищали свои проекты перед экспертами компании-заявителя. Лучшие проекты прямо здесь получили не только грантовую поддержку, но и перспективу инвестирования для создания совместного предприятия и запуска высокотехнологичного нового производства в статусе резидента ТОСЭР Ясный. Существующие здесь налоговые льготы и развитая инфраструктура, а также возможность работать с крупным заказчиком, заинтересованным во внедрении высоких технологий в производство, создают все предпосылки для быстрого старта и успешного развития новых проектов.

Возможность запустить свой проект при поддержке крупного индустриального партнера привлекла в оренбургскую степь участников из Москвы, Магнитогорска, Саратова, Томска, Челябинска, Воронежа, Симферополя и даже из Казахстана. Экспертное жюри оценивало не только новизну и проработанность проекта, но также уделяло особое внимание перспективам реализации технологии в рамках ТОСЭР. По итогам финала по кейсу «Хризотиловая долина» в число победителей вошли: разработка по получению оксида магния из отходов серпентиновой руды, проект по получению магний-силикатных микросфер путем плазменной обработки хризотил-асбеста, роторно-вихревой «Вулкан», квазикристаллический модификатор, программно-аппаратный комплекс автоматического контроля за состоянием технологического оборудования на основе инвариантов акустических процессов и система машинного зрения для контроля и тонкой настройки операционных процессов. Также компанию-заявителя привлекли: проект измерительного комплекса параметров температуры «ДИСКОН», комплекс ремонтно-восстановительных и упрочняющих обработок для формирования износостойких поверхностей в машинах и механизмах горнодобывающего производства, износостойкая керамика на основе AlMgB14 и проект по упрочнению и восстановлению металлов и сплавов.

Авторы проектов-победителей получат гранты размером до 500 тыс. рублей, площадку для пилотного запуска и, после успешного выполнения работ по гранту, инвестиции для создания производства, которое войдет в ТОСЭР Ясный в качестве резидента. Пока же победители конкурса должны до 1 сентября 2021 года согласовать техническое задание и приступить к выполнению работ по грантам.

Помимо деловой программы, «StartUp Степь» порадовал своих гостей культурными мероприятиями, его участники смогли увидеть гонку изобретателей «Техновызов» в формате offroad, посетить рок-концерт и окунуться в уютную атмосферу города. Программа интенсива стала ярким событием, ознаменовавшим 60-летие г. Ясный.