Инженеру-электронику Валерию Добрынину удалось создать уникальный прецизионный аналогово-цифровой преобразователь

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал правообладателем патента № RU2731168 на изобретение «Прецизионный аналогово-цифровой преобразователь с промежуточным преобразованием в частоту и способ преобразования напряжения в цифровой код с промежуточным преобразованием в частоту». Автор разработки — инженер-электроник ОГК СП Валерий Добрынин.

Два года назад, работая над повышением точности выпускаемых предприятием изделий, Валерий Витальевич вплотную занялся вопросом усовершенствования базовых электронных элементов. За основу был взят принцип нониуса.

«В России нет хороших аналогово-цифровых преобразователей, поэтому используются преобразователи напряжения в частоту с последующим подсчетом импульсов, — отмечает автор разработки. — Их недостаток – низкая разрешающая способность. Это можно исправить, отслеживая внутреннее состояние микросхемы, тем самым определять напряжение точнее, чем цена деления».

Валерий Добрынин нашел способ повысить разрешающую способность преобразователя, а, следовательно, и точность получаемых на выходе измерений. В результате, если традиционно считалось количество импульсов, то теперь показатель может быть получен с точностью до доли импульса.

Сложности, признается Валерий Витальевич, конечно, были:

«Надо было «прыгнуть выше головы». Помогло умение думать не так, как другие. Тем более что идея приведения нониуса для измерений известна, и важно было найти пути обхода связанных с этим «подводных камней» — в этом и суть изобретения».

Результат работы уже реализован в уникальном, собранном заводскими специалистами, функционирующем электронном устройстве, которое выполняет измерения гораздо точнее, чем серийно выпускаемые изделия. В дальнейшем преобразователь можно использовать для всех вновь разрабатываемых изделий основного производства АО «АПЗ». В данное время на российском рынке приборов с таким уровнем точности нет. Поэтому еще один путь использования изобретения – продажа лицензии на него.

«Все, наверное, помнят историю о 38 попугаях, но, как правило, забывают о поправке в еще одно попугайское крылышко. Теперь же, образно говоря, можно будет делать поправку не только в попугайское крылышко, но и в каждое попугайское перышко», — подчеркивает автор изобретения.

К слову, это уже 12-е изобретение Валерия Добрынина.

Справочно:

Но́ниус — вспомогательная шкала, при помощи которой отсчитывают доли делений основной шкалы измерительного прибора.

Текст — Екатерина Мулюн

Фото — Елена Галкина