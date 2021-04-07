IPHONE 12 и поездка на Мальдивы — призы для победителей лотереи «Охота за сокровищами MIXIT»

Интернет-магазин современной косметики MIXIT объявил о проведении масштабной беспроигрышной лотереи «Охота за сокровищами MIXIT». С пятого по 11 апреля текущего года за каждый заказ на сайте можно получить косметический подарок — подарки выдаются и при покупках от 1000 рублей в магазинах бренда. Отмечается, что каждый покупатель товаров MIXIT в период 5-11 апреля автоматически входит в число участников розыгрыша новеньких IPHONE 12 и поездки мечты на райские острова Мальдивы. В октябре минувшего года вновь открылся отель Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi. Данный пятизвездочный отель расположен на живописном атолле Шавияни (одном из крупнейших островов на Мальдивах) в 230 км к северу от Мале. Именно здесь смогут незабываемо провести время победители лотереи.

Как сообщает туристический портал turpressa.com, лагуна вокруг острова Шавияни богата сотнями видов флоры и фауны, в прибрежной лагуне оборудован Коралариум. Это погруженный в воду прозрачный куб, позволяющий наблюдать за морскими обитателями. Остров идеально подходит для снорклинга, органических SPA процедур и романтического времяпрепровождения. Подведение итогов розыгрыша лотереи «Охота за сокровищами MIXIT» в INSTAGRAMMIXIT состоится 12 апреля.