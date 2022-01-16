IPP ищет инвесторов для совместного инвестирования или поглощения

Сегодня компания International Processing Plants (IPP) и ее дочерние предприятия объявили о приобретении компании Juniper Acquisitions LLC, владеющей коммерческим предприятием по производству парафиновых восков на основе синтетического жидкого топлива (СЖТ) высокой степени очистки Juniper Specialty Products в Уэстлейке (шт. Луизиана). Участок площадью свыше 40 тыс. кв. м, обслуживаемый железнодорожным и грузовым транспортом, а также все права на интеллектуальную собственность доступны для приобретения, аренды, организации совместного предприятия или лицензирования.

Из природного газа завод будет производить 1,1 тыс. баррелей парафиновых восков Fischer-Tropsch высокой степени очистки в день. Готовая продукция используется в клеящих материалах, покрытиях, строительных материалах и потребительских товарах, включая косметику, а также в производстве фонарей с нулевым содержанием серы и средних дистиллятов для транспортных видов топлива и химической промышленности.

IPP входит в состав международной группы компаний, которая приобретает химические, нефтехимические, фармацевтические активы, заводы по производству удобрений и полимеров, а также производственные объекты, закрывающиеся с целью возобновления производства одних и тех же или других продуктов или переезда на другой объект с благоприятными экономическими условиями при редевелопменте земельных участков. Компания IPP сотрудничает с инвесторами, заинтересованными в управлении совместным предприятием или принимающими участие в нем для продолжения проекта.

«Мы очень рады продолжить проект Westlake GTL. Выгодная экономическая ситуация, большой рынок сбыта, низкий уровень требований в отношении CAPEX, привлекательная маржа на продукты с использованием парафиновых восков на основе СЖТ высокой степени очистки, ввод в эксплуатацию всего за полтора года делают эту возможность очень интересной для инвестиций, — заявил президент компании IPP Рон Гейл (Ron Gale), — Предполагается, что завершенный проект обеспечит трехлетнюю окупаемость инвестиций (ROI)».

С учетом того, что в проект ранее было инвестировано более 400 млн долларов США, это предложение представляет собой уникальную возможность для выхода на американский рынок низкоуглеродных парафиновых восков на основе СЖТ высокой степени очистки с чрезвычайно низкими капитальными затратами и в более короткий срок, чем любой из участников нового рынка», — добавил вице-президент и директор по приобретениям компании IPP Росс Гейл (Ross Gale).