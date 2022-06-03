Ирина Ясакова призвала быть достойными наследниками традиций М.А. Шолохова – настоящего патриота своего Отечества

24 мая исполнилось 117 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова. День рождения советского классика литературы, лауреата Нобелевской премии и настоящего патриота своего Отечества, в нашей стране всегда отмечается очень широко. В соцсетях выкладывают посты с рассказами о его жизни и творчестве, в библиотеках устраивают выставки его книг. По давней традиции в станице Вешенской, Ростове и Москве возлагают цветы к памятникам Шолохова. Так совпало, что в этот день мы отмечаем и День славянской письменности и культуры. Такое совпадение не является случайным, для нас Михаил Александрович – это и письменность, и культура, и единство, невзирая на разницу взглядов и позиций.

В день рождения автора «Тихого Дона» большая делегация приняла участие в ежегодном возложении цветов к памятнику писателю на Волжском бульваре, здесь же была организована небольшая, но душевная концертная программа.

Среди гостей праздника присутствовали: председатель московского землячества ростовчан «Донская станица», герой России Сергей Липовой; советник мэра Москвы Владимир Зотов; бывший руководитель российского отделения Интерпола, генерал-лейтенант в отставке Иван Сардак; руководитель общероссийского общественного Фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу России» Ирина Ясакова; генеральный директор объединения культурных центров ЮВАО Сергей Чуев; депутат муниципального округа Текстильщики Ирина Крутер; бывший атаман Всевеликого войска Донского Александр Мартынов и многие другие.

Открыл мероприятие Сергей Липовой, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», возглавляющий также сегодня и землячество ростовчан. В своей речи о своем земляке Сергей Анатольевич подчеркнул огромную роль Михаила Александровича в мировой литературе и важные патриотические вехи шолоховских произведений, оставивших большой след в жизни страны.

«Для меня Шолохов – это целая эпоха и философия жизни. Он – объединяющий символ, центр притяжения, благодаря которому мы лучше начинаем чувствовать друг друга. Накануне мы отметили 25-летие ростовского Землячества, и впереди нас ждет 85 лет Ростовской области – еще одна очень серьезная памятная дата», – отметил в своем выступлении Владимир Борисович Зотов.

«Я имел счастье общаться лично с Михаилом Александровичем. И сегодня всех нас связывает воедино любовь к родной земле, любовь к Донскому краю, наши традиции и уроки мужества и доброты, которые оставил нам в наследие Михаил Александрович», – подчеркнул в своем выступлении Иван Григорьевич Сардак.

Ирина Геннадьевна Ясакова, глава фонда «Служу России», в своем выступлении сделала акцент на актуальности произведений Михаила Александровича и вспомнила слова великого классика: «Сегодня Михаил Александрович Шолохов шагает с нами в одном строю как участник легендарного Бессмертного полка. Его произведения – это те духовные скрепы, которые навсегда объединили целые народы и поколения. Мы всегда будем благодарны ему за те мудрые слова, которые он оставил нам в назидание. Помните, как в «Тихом Доне»: «Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному. Земля — она как баба: сама не дается, ее отнять надо». Вот эти слова нужно сейчас всем помнить. Будем же достойными наследниками традиций настоящего патриота своего Отечества».

А на малой родине писателя 24 мая состоялся конный переход. Он стартовал у мемориального мельничного комплекса станицы Каргинской. В этой станице прошло детство Шолохова. Затем казаки конным строем прошли до хутора Кружилинского, оттуда – в станицу Вешенскую. Там они также возложили цветы к могиле писателя и его памятнику.

В митинге и церемонии возложения цветов к памятнику Михаила Александровича Шолохова на набережной донской столицы участвовал его внук, депутат Государственной Думы Александр Михайлович Шолохов.

Всероссийский фестиваль «Шолоховская весна», который традиционно приурочен ко дню рождения Шолохова, стартовал чуть позднее – 28 мая.