ИРТТЭК перечислил главные сложности увеличения поставок казахстанской нефти в свете замены КТК

Специалисты Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) опубликовали исследование «Казахстан ищет пути диверсификации экспорта нефти – есть ли альтернатива КТК».

Актуальность исследования обусловлена ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит 80% экспорта казахстанской нефти. Ранее на компанию Росприроднадзором был наложен штраф в размере 5,3 млрд руб. за нанесение экологического ущерба (в КТК считают такое решение необоснованным). Кроме того, иск направил Ространснадзор, а суд постановил приостановить работу морского терминала компании на месяц. Впрочем, после рассмотрения апелляции последнее было заменено на штраф 200 тыс. руб.

Реальные альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму на сегодняшний день отсутствуют, убеждены специалисты. Причем, не только в кратко-, но даже в среднесрочной перспективе. Эти варианты сопряжены с возникновением инфраструктурных и ценовых ограничений, но главное – они не могут компенсировать объемы, теряемые в случае отказа от маршрута КТК.

По мнению сторонников диверсификации экспорта казахстанской нефти, можно нарастить прокачку нефти через Китай и пойти по пути реконструкции портов Курык и Актау (Каспийское море), с формированием современного грузового хаба. В сравнении с нынешними 5 млн т, мощность транскаспийской транспортировки казахстанской нефти составит при реализации такого сценария 20 млн т.