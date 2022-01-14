iSitePower 3-го поколения от China Mobile и Huawei завоевывает Golden Zizhu Award 2021

Интеллектуальная и сверхкомпактная система питания мощностью 12 кВт, представляющая собой совместную инновационную разработку проектного института China Mobile и компании Huawei, недавно завоевала награду Golden Zizhu Award 2021–Excellent Product Technical Solution («Изделие с превосходным техническим решением») за свою упрощенную конструкцию, экологичный дизайн и высокий интеллектуальный уровень на Конференции телекоммуникационной отрасли-2021 и 16-й Ежегодной конференции по китайским телекоммуникационным технологиям. Эта награда является одним из отраслевых эталонов в Китае.

Интеллектуальная и сверхкомпактная система питания iSitePower третьего поколения мощностью 12 кВт, заменяющая ангары на мачты, выводит объекты на качественно новый уровень.

Благодаря использованию интеллектуальной и сверхкомпактной системы питания iSitePower третьего поколения мощностью 12 кВт и развертыванию фотоэлектрической системы был реконструирован один из объектов компании China Mobile в Пекине. Исходное помещение с энергопотребляющим оборудованием превращается в более простой и экологичный мачтовый объект, обеспечивающий высокую мощность (12 кВт) и КПД 97%. В систему внедрены такие функции, как регулировка пиков на базе искусственного интеллекта, интеллектуальное снятие пиков нагрузки, интеллектуальное измерение, сегментирование энергии и интеллектуальное повышение напряжения. Эти функции исключают необходимость в операциях технического обслуживания, производимых вручную, сокращают эксплуатационные расходы и значительно снижают потребляемую мощность, обеспечивая экологически чистую выработку электроэнергии и эффективное энергопотребление. После реконструкции плата за электроэнергию снижается на 1800 долларов, а углеродные выбросы сокращаются на 6 тонн в год, что обеспечивает развертывание сетей 5G без дополнительных эксплуатационных издержек.

5G предполагает значительные проблемы с точки зрения энергосбережения и сокращения углеродных выбросов. Интеллектуальная и сверхкомпактная система питания iSitePower третьего поколения мощностью 12 кВт помогает сократить энергопотребление и углеродные выбросы для операторов мобильной связи. Информационные услуги, предоставляемые оператором, способствуют дальнейшему ускорению цифровой и экологической трансформации различных отраслей. Таким образом, данная система питания помогает добиваться целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Получив эту знаковую награду, China Mobile и Huawei продолжат новаторскую деятельность с ускорением строительства экологически безопасных и низкоуглеродных сетей в целях повышения качества телекоммуникационных услуг для общества.