ISLE 2025, глобальный центр инноваций и производства светодиодных дисплеев и интегрированных систем, откроется в марте 

ISLE 2025, крупнейшая в Азии выставка интеллектуальных дисплеев и интегрированных систем, пройдет в Shenzhen World Exhibition & Convention Center (SHENZHEN WORLD) с 7 по 9 марта 2025 года.

Проходящая в Шэньчжэне, известном как мировой центр исследований и разработок и производства светодиодных дисплеев, а также интегрированных системных продуктов, выставка ISLE 2025 примет более 1000 онлайн и экспонентов на выставочной площади 80000 квадратных метров.

На трехдневном мероприятии будут представлены новейшие технологии и инновационные достижения в таких профессиональных областях, как дисплейные технологии и вспомогательное оборудование, светодиодные сетевые продукты, интеграция аудио-видео, а также интеграция и применение звука, света и видения, в том числе инновации от ведущих брендов, таких как Leyard, Absen, Unilumin, LEDman, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Hisense, Novastar, Cedar и т. д.

Прокатный гигант Gloshine представит увлекательное живое шоу YUE Glamour Gloshine на площади 1000 квадратных метров для сценических дизайнеров и системных интеграторов с постоянно расширяющимся ассортиментом светодиодных дисплеев, 3D-дисплеев без использования очков, прозрачных дисплеев, светодиодных сфер и иммерсивных дисплеев на 360°.

Благодаря специальным зонам для Micro-LED, Smart City Display и Virtual Production, дебютируют сотни новых продуктов от производителей светодиодных дисплеев (сцены XR, экраны с малым шагом, прозрачные, напольные, нестандартные и интеллектуальные интерактивные экраны); профессиональное сценическое оборудование, аудиовизуальная система; коммерческий дисплей (приложения VR/AR/MR и 3D); светодиодное освещение; аудиовизуальная интеграция и применение.