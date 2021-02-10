Испания: российский бизнес под вопросом

В последнее время в европейских странах наблюдается поиск “русского следа” во всем, антироссийская повестка приводит к дискриминации российских граждан. Из таких стран не стала исключением Испания. Одним из самых громких случаев такого рода стала операция “Черепаха”, проводимая испанскими полицейскими, в ходе которой были задержаны 23 российских чиновника высокого ранга. Правда, большинство из арестованных были освобождены за недостатком улик. В данном случае доказательств их связей с “русской мафией” было недостаточно.

Речь пойдет об одном из задержанных – нижегородском бизнесмене Михаиле Жижине. В Испании ему досталось сполна: он провел 35 дней в местной тюрьме, где условия пребывания оставляли желать лучшего. Из-за постоянного холода у Жижина возникли проблемы со здоровьем, сегодня он нуждается в лечении.

По словам адвоката Максима Кудрявцева, его клиенту обвинение не было предъявлено, доказательства связей Жижина с другими задержанными отсутствуют, не понятно, на каком основании человек задержан и находится в заключении. Обнародованное видео, на котором у Жижина изымают оружие, является неправдивым, то есть оно не соответствует действительности. На видео видно, что полицейские держат россиянина в руках, однако локация не установлена. Кстати, даже после освобождения счета российского предпринимателя находятся под арестом.

После такого Михаил Жижин должен будет “отмывать” свое реноме длительное время. Бизнесмен вынужден вернуться из-за проектов в Нижний Новгород, где в 2005 году был избран депутатом.

Подобный подход к российским гражданам в европейских странах можно назвать дискриминацией. Любого приехавшего из России могут запроторить в тюрьму по надуманным причинам, арестовать его активы. Мягко говоря, мы имеем дело с “цивилизованным” миром, в котором больше всего ценят права людей.