Исполняющим обязанности главного исполнительного директора Vistex назначен Амос Биегун

Vistex объявила сегодня о назначении Амоса Биегуна (Amos Biegun) на должность исполняющего обязанности главного исполнительного директора.

После трагической смерти основателя и главного исполнительного директора компании Vistex –Санджая Шаха (Sanjay Shah) – Vistex поручила Амосу возглавить компанию. Последние десять лет работы в Vistex Амос возглавлял подразделение Rights & Royalties компании и занимал должность управляющего директора компании в Великобритании. До этого Амос был генеральным директором Counterpoint Systems, одного из ведущих поставщиков программного обеспечения Rights & Royalties, на протяжении почти 20 лет до того, как Vistex приобрел компанию в 2014 году. Опыт предыдущей работы в качестве главного исполнительного директора и предпринимателя, а также долгий опыт работы в компании Vistex в качестве члена глобальной команды руководства Vistex сделали Амоса идеальным кандидатом на роль руководителя компании на очередной фазе ее развития.

«Санджай был исключительным визионером и предпринимателем. Его уход разбил наши сердца. Я почту за честь принять назначение на должность главного исполнительного директора Vistex в момент перехода компании на новую фазу своего развития. Vistex по-прежнему будет предоставлять программные решения и услуги мирового уровня для своих клиентов», – сказал Биегун. «Вместе с нашей командой руководства и всеми коллегами в Vistex я остаюсь преданным тому видению, которое очертил для компании Санджай, и продолжу работу в этом направлении как сейчас, так и в будущем».